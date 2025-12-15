Home

Paga una bottiglia d'acqua ma esce col carrello pieno, arrestato 40enne livornese

15 Dicembre 2025

Paga una bottiglia d’acqua ma esce col carrello pieno, arrestato 40enne livornese

Livorno 15 dicembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, a seguito di intervento eseguito in un supermercato, hanno arrestato un 40enne livornese, gravato da precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’uomo era stato notato prelevare dalle corsie molta merce, perlopiù di significativo valore economico. Uscito dalle casse “self service”, è stata effettuata una verifica dello scontrino nel quale è risultata la transazione di una sola bottiglia d’acqua, a fronte di molti altri articoli di cui si era impossessato, per un valore di circa 500 euro, non pagati.

Tempestivamente intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione di Ardenza in quel momento in servizio di pattuglia sul territorio, avvalendosi delle testimonianze e della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno accertato la condotta illecita ed hanno dichiarato l’uomo in arresto, restituendo nel contempo la merce all’avente diritto. Espletate le formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni della Procura di Livorno, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. A seguito della convalida, all’uomo sono stati confermati gli arresti domiciliari con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico).