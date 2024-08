Paghi troppo di gas? Ecco come puoi risparmiare sulle bollette

Home

2 Agosto 2024

Riscaldare gli ambienti, cucinare e avere acqua calda sanitaria; questi gli usi del gas in casa, una realtà di cui non possiamo fare a meno.

Eppure il caro energia degli ultimi anni ha mostrato l’esigenza di trovare delle soluzioni per pagare meno di bolletta. Concentriamoci sulla bolletta del gas scoprendo cosa possiamo fare per pagare di meno.

Risparmiare sulla bolletta del gas si può! 5 consigli da seguire

1-Il check-up energetico

Il miglior modo per risparmiare è capire quali sono le fonti di consumo dell’energia. Molto spesso, infatti, tra abitudini e consuetudini sprechiamo molta energia senza rendercene conto andando a far lievitare i costi delle bollette. È quindi necessario conoscere approfonditamente la propria casa e analizzare le proprie abitudini per capire quanto del consumo di gas sia strettamente necessario e quale evitabile. Un esempio? In una casa con più stanze, è davvero necessario scaldarle tutte contemporaneamente? Le soluzioni tecnologiche per programmare l’accensione dell’impianto di riscaldamento o per riscaldare solo alcune stanze ci sono, perché non utilizzarle?

2-L’efficienza degli impianti

Il consumo di energia dipende dall’uso di alcuni impianti. Per quel che riguarda il gas soprattutto dalla caldaia e dai fuochi della cucina. Avere impianti efficienti permette di ridurre al minimo non solo i consumi (funzionando meglio usando meno energia) ma anche gli sprechi, avendo un funzionamento efficiente. Per perseguire questi scopi sono necessarie due azioni: installare impianti di ultima generazione e fare la manutenzione ordinaria. Caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi evoluti di questo tipo sono ormai accessibili e installabili in qualsiasi abitazione, permettendo quel risparmio sulle bollette del gas che in tanti sognano.

3-L’offerta economica

C’è poi da valutare l’offerta economica del fornitore energetica. Puoi consultare questa pagina per confrontare le offerte dei vari fornitori analizzando il prezzo per metro cubo di gas e la presenza di eventuali tariffe agevolate, tariffe fisse o variabili, promozioni e sconti che possono rendere più conveniente la scelta di un nuovo fornitore. Per fare una scelta realmente conveniente è sempre fondamentale partire dalle proprie esigenze cercando un’offerta che le rispecchi e permetta di ottenere condizioni realmente vantaggiose.

4-Isolamento e dispersione

Il più delle volte quando si ragiona su come risparmiare sulle bollette del gas si analizzano i modi per pagare meno o ridurre l’utilizzo di questa materia prima. Quanti, invece, si interrogano su quanto di quell’energia utilizzata viene sprecata e dispersa? Come? Tubature che perdono e infissi che non isolano e non trattengono il calore prodotto tanto per fare due dei principali esempi cui fare riferimento. Possiamo immettere il meno possibile di energia all’interno di una casa e pagarla pochissimo, ma se una parte la disperdiamo lo spreco è evidente così come l’aumento della produzione per colmare quella perdita, con conseguente spreco.

5-Il consumo di acqua

In casa sprechiamo una grande quantità di acqua. Sia, spesso, per tubature fatiscenti, ma anche e soprattutto per pigrizia e superficialità. Molto dello spreco dell’acqua arriva dai rubinetti della cucina e da quelli dei sanitari del bagno così come dallo scarico del water. Esistono riduttori di flusso e sistemi efficienti che consentono di limitare questi sprechi e diminuire l’utilizzo di acqua calda sanitaria mantenendo un comfort elevato ma a prezzi nettamente più bassi.

