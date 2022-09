Home

PalaMacchia, -9 giorni all’inizio del campionato di basket ma i lavori non sono ancora iniziati

23 Settembre 2022

Impianto elettrico da sostituire, spogliatoi fatiscenti e barriere architettoniche ovunque. In rifacimento solo il bar

Livorno 23 settembre 2022 – Probabilmente il 2 ottobre prossimo vedremo la partita quasi al buio e piuttosto al freddo. Però potremmo bere del buon caffè e ci saranno ottimi cornetti caldi, se la gestione è rimasta quella del 2018. Ma andiamo per ordine.

Ore 12 di una tranquilla mattinata in zona via Allende. Le porte del palazzetto sono aperte. Quindi ne approfittiamo per andare a vedere a che punto sono i lavori al PalaMacchia e fare un giro nella struttura.

Qui – tra 9 giorni – ci sarà la prima palla a due del campionato di Serie B di basket. Quest’anno Libertas e Pielle hanno accettato l’offerta del Comune di giocare qui, invece che al PalaModigliani, per contenere i costi altissimi dell’affitto di una struttura pensata solo per la migliore pallacanestro cittadina. Il sindaco il 9 settembre scorso aveva garantito che “abbiamo strutturato un programma di lavori al PalaMacchia che consentirà il 2 ottobre il ritorno delle squadre in questa struttura”

Già entrando si capisce però che il problema non è quando finiranno i lavori, ma piuttosto quando inizieranno.

La struttura è semideserta. Al piano superiore ci sono i tecnici di una ditta che sta facendo manutenzione alle porte antipanico. Ci spiegano che stanno solamente verificando che si aprano e si chiudano regolarmente. Non è prevista la sostituzione.

C’è movimento anche nel bar. E’ stato completamente rinnovato: hanno iniziato a posare i nuovi banconi inox, mentre i resti dei vecchi arredi sono stati messi fuori.

Già. E poi? Che ne è dell’adeguamento dell’impianto elettrico, dell’illuminazione, della rimozione della barriere architettoniche e del rinnovo dei locali? La risposta la danno le foto.

Non è stato fatto nulla.

Le lampade dell’illuminazione (effetto pub) sono le solite di sempre.

I quadri elettrici sono ancora quelli vintage, probabilmente della finale scudetto contro Milano. C’è anche un bel telefono in bachelite.

I nuovi tabelloni e i nuovi canestri, annunciati per il primo agosto, non sono stati montati.

Il cemento in corrispondenza delle arcate strutturali ha delle crepe

Le finestre di areazione intorno al campo sono quasi sfondate

Il parquet cigola. Le sedute e gli scalini sono gli stessi degli anni Ottanta

Se non altro gli spettatori non saranno costretti a farsi le docce negli spogliatoi fatiscenti:

Oltre ai muri scrostati, il controsoffitto cede e i bagni hanno ancora le turche

La struttura è degradata anche fuori

Tirando le somme di questa visita, è evidente che la struttura non sarà mai pronta tra 9 giorni ad accogliere degnamente il campionato di Serie B.

Probabilmente lo renderanno comunque agibile utilizzando tutte le deroghe possibili sia a livello normativo che di Federazione. Ma il quadro estetico che offre è semplicemente desolante. E la prima vittima di queste deroghe potrebbe essere proprio l’illuminazione.

Illuminazione scadente e spazi insufficienti non aiutano nemmeno ad attirare e trattenere gli sponsor, di cui la B (e speriamo presto la serie superiore) necessitano.

Questo quando a Porta a Terra abbiamo un impianto meraviglioso che fu pensato proprio per la “basket city”.

Il pieno utilizzo del PalaModigliani per il basket è però impedito dal fatto che è attualmente sotto altra tipo di gestione con un contratto abbastanza blindato e anche dal fatto che i costi di sola accensione dell’impianto sarebbero proibitivi se non verranno fatti degli importanti lavori di adeguamento.

Ma il vero problema dell’utilizzo del PalaModigliani, invece del fatiscente e superato PalaMacchia, è soprattutto politico. Lo si risolve mettendo al tavolino i gestori e negoziando con durezza soluzioni praticabili per far utilizzare l’impianto. E questo compito non facile spetta al Comune, il quale dovrà prima o poi affrontare anche il problema della gara per la gestione del PalaMacchia.