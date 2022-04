Home

28 Aprile 2022

Palamacchia ancora non omologato e costi esorbitanti al PalaModì, Romiti: “Salvetti dica se si giocherà al Palamacchia”

Livorno 28 aprile 2022

Basket di serie B e palasport, il consigliere comunale Andrea Romiti (Fratelli d’Italia) pone la questione dell’omologazione del Palamacchia e dei costi esorbitanti del PalaModì

“Oggi il Palamacchia non è omologabile per la serie B e le squadre di basket livornesi non possono continuare a pagare cifre astronomiche per giocare al PalaModigliani di Porta a Terra

Salvetti aveva promesso addirittura che questo gennaio il Palamacchia sarebbe stato utilizzabile per i campionati di Basket cittadino.

Ad oggi non si hanno notizie di lavori effettuati all’impianto di via Allende.

Ho depositato una interpellanza per far conoscere alla città e ai tifosi come sta realmente la questione e se per il prossimo anno il Palamacchia sia omologato per la serie B

Continuare a far giocare al Palamodigliani le nostre squadre di pallacanestro, pone in pericolo il futuro del basket cittadino che aspira alle massime Serie.

Ricordo che il Palamodigliani è una struttura comunale, quindi di proprietà di tutti noi cittadini e che i gestori come canone concessorio pagano solamente 833 euro al mese.

La cifra richiesta dai gestori alle squadre è invece è assolutamente fuori mercato, 12.450 euro a weekend di basket.

Una somma folle che si genera dal fatto che 5.450 euro sono richieste solo per accedere alla palestra, accendere le luci e fornire acqua calda, si devono poi aggiungere 3.000 euro per assicurazione, sanificazione e sicurezza, oltre nel caso di accensione di riscaldamento altre 4.000 euro, senza contare i costi energetici del prossimo anno.

Un campionato di serie B che con questi costi a partita non può essere sostenuto dalle nostre squadre.

Salvetti doveva adeguare prima la struttura di via Allende che ha costi normali per le squadre, invece nel 2020;

ha scelto di spendere 270mila euro di soldi pubblici per il Palamodigliani, per renderlo idoneo alle partite di basket tra professionisti dalla serie B fino alle nazionali.

Salvetti venga in Commissione e dica alla città se per l’inizio del prossimo campionato le nostre squadre potranno giocare al Palamacchia.

Lo faccia subito, perché anche gli investimenti sulle squadre e sugli acquisti di giocatori per la serie maggiore non possono prescindere dalla valutazione di spendere 12,450 euro a weekend di basket”.