PalaMacchia operativo con 2000 posti, attesa l’omologazione della FIP

12 Gennaio 2022

PalaMacchia operativo con 2000 posti, attesa l’omologazione della FIP

Livorno 12 gennaio 2022

Il PalaMacchia torna operativo con una capienza di 2.000 persone

La notizia è giunta dopo la riunione di ieri della commissione di vigilanza a nomina prefettizia

Già dal 29 gennaio la Pielle e la Libertas possono tornare a giocare nel tempio della pallacanestro livornese che visto la gloria delle due squadre in serie A negli anni 80

La commissione ha risolto le problematiche legate ai permessi, ora non rimane che attendere l’omologazione della Federazione Italiana Pallacanestro

In settimana dovrebbe arrivare al PalaMacchia l’omologatore per una ispezione verificatrice del rispetto dei canoni imposti dal regolamento per poi dare il suo ok definitivo

Ricordiamo che a causa delle normative covid vigenti la capienza del PalaMacchia sarà al 35% quindi ci saranno 700 posti per gli spettatori

