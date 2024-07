Home

9 Luglio 2024

Livorno 9 luglio 2024 – Palamacchia: per l’A2 mancano solo canestri nuovi e tabelloni coi nomi. Gestione a gara dal 2025 (Video)

Prossimo campionato di A2 di Basket. Il sindaco Salvetti fa il punto sul PalaMacchia. “Il palazzetto è ampiamente capiente per quanto riguarda l’A2. E’ a posto dopo tutti gli interventi con quasi mezzo milione di euro investiti. Servono i canestri nuovi e i tabelloni coi nomi. Con la variazione di bilancio faremo anche questo. I posti sono 2470. Il minimo richiesto per la serie A2 è da 2000 in su”. La gestione del PalaMacchia andrà a gara nel 2025, in virtù delle proroghe Covid