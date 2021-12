PalaModigliani o PalaMacchia? La futura sede del basket di Serie B spiegata dal sindaco Salvetti

Home

14 Dicembre 2021

Livorno, 14 dicembre 2021 – 4500 euro a weekend di gara. Questa è la cifra che il Comune di Livorno a settembre 2021 si è impegnato a versare al gestore del PalaModigliani (Modigliani Forum) per contribuire alle spese di funzionamento dell’impianto nella due giorni di gare per il campionato di Serie B di basket.

Questo impegno – ci ha spiegato il sindaco Luca Salvetti nella sua veste di assessore ad interim allo Sport – è stato preso per il girone di andata del campionato e terminerà il 9 gennaio 2022 col derby tra Libertas e Pielle. Per equità il Comune contribuirà comunque anche alla partita di ritorno in programma il primo maggio.

Le due società di basket spendono mediamente 5450 euro (fonte Libertas e Pielle) per ciascun fine settimana di gara, cifra da dividere tra i due sodalizi. Il Comune – sottolinea Salvetti – di fatto ha finora quasi completamente sostenuto i costi delle società per il girone di andata o per il 50% se si considera l’intero campionato.

Gli accordi presi a settembre – sottolinea il sindaco citando anche la presenza alla riunione con le società del delegato Coni Giannone – erano che il Comune avrebbe sostenuto i costi solo per la prima parte della stagione. Pielle e Libertas pare si fossero dette fiduciose di riuscire a coprire le spese per il girone di ritorno in modo autonomo, con la vendita di circa 250 biglietti a partita.

Salvetti aggiunge che le società gli avrebbero sottolineato la difficoltà a riuscire a coprire autonomamente le spese per il PalaModigliani, motivo per cui il sindaco ha avviato due soluzioni.

La prima soluzione è il ripristino dell’agibilità del PalaMacchia entro il 29 gennaio. Terminato il derby del 9 gennaio, la partita successiva sul parquet del PalaModigliani sarà Pielle vs Borgomanero, domenica 16 gennaio con la Libertas impegnata in un match esterno sul campo di Varese. Per quella data vi sarebbe quasi un accordo per consentire la disponibilità del principale palazzetto cittadino.

Il 23 gennaio entrambe le squadre livornesi giocheranno su campo esterno, mentre la prima partita utile sarà proprio il 29 gennaio, non a caso la data indicata come termine ultimo per completare i lavori di adeguamento del PalaMacchia di via Allende. La gloriosa, ma attualmente fatiscente, struttura dovrebbe entro quella data essere messa in sicurezza e migliorata nella illuminazione in modo da consentire l’accesso a circa 2400 persone (sulle oltre 4000 nominali). Ciò consentirebbe uno spostamento di campo che permetterebbe grandi risparmi alle società.

A questo riguardo il sindaco ha detto chiaramente che il trasferimento delle squadre al PalaMacchia non è un obbligo, ma solo un’opzione per le squadre che volessero farlo o che non fossero in grado di sostenere i costi del più grande Modigliani Forum.

C’è poi la seconda soluzione. Mancando il 29 gennaio solo 13 giornate al termine della stagione regolare (12 se si calcola il derby di ritorno già coperto dal Comune) non è da escludere una soluzione concordata con la gestione del PalaModigliani. Con un accordo di buona volontà tra le parti e il supporto di qualche sponsor si potrebbe infatti trovare la quadra per far terminare la regular season nell’impianto di Porta a Terra.