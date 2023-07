Home

5 Luglio 2023

Palazzi, incidente Auto-camion: mezzo distrutto, solo paura per i passeggeri

Cecina (Livorno) 5 luglio 2023 – Palazzi, incidente Auto-camion: mezzo distrutto, solo paura per i passeggeri

Incidente questa sera verso le 19:00 sulla variante Aurelia all’altezza dell’uscita di San Pietro in Palazzi

Sul posto prontamente intervenuta un’ambulanza della Misericordia di San Pietro in Palazzi ed una seconda ambulanza con medico a bordo. Nonostante i danni all’auto ben visibili nella foto, per fortuna i passeggeri dell’auto non hanno riporto lesioni ma erano sotto schok. La dinamica è tutta da chiarire e vedrebbe coinvolto un mezzo pesante

