20 Maggio 2025

Palazzi: “Maledetto Vestito”, il Senato premia la 3M delle Leonardo da Vinci

Il 19 maggio, alla scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”di San Pietro in Palazzi, si è svolta una cerimonia di premiazione particolarmente significativa.

I senatori Ylenia Zambito, Stefania Pucciarelli e Manfredi Potenti hanno conferito alla classe 3M dell’I. C. Carlo Cassola una menzione speciale nell’ambito del concorso Testimoni dei Diritti 2024, indetto dal Senato della Repubblica.

Il progetto premiato è Maledetto vestito. Ispirato all’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sancisce il diritto di ogni individuo a sposarsi e a fondare una famiglia liberamente, il progetto ha affrontato il tema delicato delle spose bambine, offrendo ai ragazzi l’opportunità di dare forma e voce alle loro opinione e ai loro pensieri sul tema grazie alla possibilità di confrontarsi con le operatrici dell’associazione culturale le Stanze del Sè di Rosignano M.mo, con le quale questo progetto è stato un’appendice di un progetto triennale complesso svoltosi nel nostro istituto incentrato sulla violenza femminile dal titolo Matrioska.

La referente del progetto Rita Iacoviello ha precisato che il lavoro è stato svolto insieme alle altre docenti dell’Istituto e, oltre alla classe 3M, ha coinvolto altre nove classi.

Nello specifico, Maledetto vestito ha visto in primo luogo la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse in diverse attività, tra cui laboratori di poesia, creazione di origami a forma di abito da sposa, piccole matrioske 3D, libri borsa costruiti con pagine di garza e tanti piccoli carta modelli incastonati in vecchi libri e altre realizzazioni che hanno spostato ogni osservatore sul tema preso in esame. .

Ringraziati dalla Dirigente Cecilia Cariello il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli; l’assessore alla cultura Manuela Pacchini; Alice Venanti del tavolo delle pari opportunità di Bibbona; l’assessora alle politiche sociali del Comune di Cecina Simona Salvadori; la consigliera alle politiche giovanili Emma Gaglio e i consiglieri Francesca Lubello e Vincenzo Cerrone. Presente anche Alice Favore in rappresentanza del centro antiviolenza. Per “Le Stanze del Sé”, hanno partecipato Silvia Mascagni, autrice delle storie Matrioska, Michela Caccavalle e l’educatrice Viviana Russo.

Durante la cerimonia, gli studenti hanno presentato il loro progetto, illustrando le attività svolte e le riflessioni emerse. Le parole chiave del progetto sono state “gratitudine, partecipazione, responsabilità e fiducia”, come sottolineato da Viviana Russo, che ha elogiato gli studenti per il loro impegno e coraggio nell’affrontare un tema così delicato.

La senatrice Ylenia Zambito ha espresso il suo apprezzamento per il progetto, affermando che dovrebbe essere un modello da proporre in tutte le scuole. Al termine della cerimonia, i senatori hanno lasciato il loro segno sulla donna ricostruita con la tecnica giapponese del kintsugi, simbolo di resilienza e speranza. La classe 3M andrà a visitare il Senato per presentare il loro lavoro a livello nazionale.

Il progetto Maledetto vestito rappresenta un esempio concreto di come l’educazione possa essere uno strumento potente per sensibilizzare le nuove generazioni sui diritti umani e per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

