Palazzo Comunale e il Gazebo della Terrazza Mascagni si illuminano di rosso

22 Novembre 2021

Livorno 22 novembre 2021

Ricorre la Giornata Internazionale della delazione del Cromosoma 22Q11, malattia genetica rara

Livorno, 19 novembre 2021 – Per la Giornata Internazionale della delezione del Cromosoma 22Q11, malattia genetica rara, la sera di lunedì 22 novembre la facciata di Palazzo Comunale e il Gazebo alla Terrazza Mascagni si illumineranno di rosso.

Il Comune di Livorno, infatti, ha concesso il patrocinio e la compartecipazione all’associazione Aidel22 il cui scopo è quello di sensibilizzare la comunità internazionale sulle numerose problematiche connesse a questa sindrome che, affermano i promotori “è il difetto genetico meno conosciuto e più diffuso”.

“Durante la gestazione le informazioni cancellate dalla delezione non vengono trasmesse nel corredo genetico dell’organismo che si va progressivamente formando e la loro assenza crea problemi di gravità variabile in una molteplicità di aree, in particolare malformazioni cardiache, labio e palatoschisi, fragilità del sistema immunitario, deficit cognitivi e comportamenti psicotici. Spesso – affermano dall’Associazione – non viene diagnosticata perché i sintomi possono essere anche molto sfumati e sfuggire all’attenzione clinica, per poi manifestarsi eventualmente (50% di probabilità) con maggiore intensità nella generazione successiva. È per questo che negli ultimi vent’anni l’associazionismo ha provato a intervenire per dare impulso alla ricerca in modo da anticipare la diagnosi e permettere un percorso di vita assistito fin dalla nascita”.

