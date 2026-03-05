Home

Palazzo della Biscotteria, 290mila euro per il restauro: Amadio rivendica il risultato

5 Marzo 2026

Grazie alla proposta di Marcella Amadio (FdI), arrivano 290mila euro per il restauro del Palazzo della Biscotteria.

“Apprendo con piacere che la Regione Toscana ha finalmente dato seguito operativo allo stanziamento per il restauro della ‘Biscotteria’ di Portoferraio. Tuttavia, tra una citazione storica su Cosimo I e un richiamo a Napoleone, il Governatore dimentica il passaggio fondamentale: quelle risorse non piovono dal cielo per benevola concessione della Giunta, ma sono state inserite nella legge di bilancio grazie a un emendamento che ho presentato durante la discussione della finanziaria regionale del dicembre scorso.

La Biscotteria oggi ospita il Municipio, ma un tempo questo palazzo era il ‘cuore alimentare’ di Portoferraio. Voluto da Cosimo I come biscotteria, il complesso serviva a rifornire di pane i soldati e i cittadini della nuova città medicea, estendendo poi la produzione a tutta l’Elba.

La nostra priorità è che la principale isola del nostro arcipelago e un edificio storico di alto valore identitario e culturale come la Biscotteria, abbiano l’attenzione che meritano. Grazie a questi stanziamenti saranno avviati i progetti per restaurare il cortile interno, l’ingresso e il locale principale posto al primo piano del palazzo che oggi sono in condizioni precarie. Inoltre saranno portate alla luce delle pitture murarie al momento non visibili. Esprimo, quindi, una grande soddisfazione per il risultato ottenuto ma questo primo obiettivo sarà il primo di una lunga lista. Pongo, infatti, grande attenzione ai territori e ai nostri concittadini.” E’ quanto dichiara Marcella Amadio consigliere regionale FdI

