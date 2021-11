Home

Palazzo Grande, Ghiozzi (Lega): “Non è giusto schierarsi contro chi vuole investire a Livorno”

18 Novembre 2021

Livorno 18 novembre 2021

Palazzo Grande e suo futuro, Carlo Ghiozzi, consigliere comunale della Lega, come promotore della mozione in consiglio comunale dichiara:

“Non vogliamo demonizzare i progetti di valorizzazione di un luogo in centro città abbandonato dall’amministrazione al degrado, alla criminalità ed allo spaccio.

Chiediamo però che vada messo in atto un vero piano per affrontare concretamente il problema già ampliamente presente ormai da anni nel quartiere della Venezia.

Chi ci amministra deve governare il fenomeno, anzi: lo dovrebbe aver già governato;

Se lo avesse fatto, l’inserimento di un ulteriore locale in quel contesto non avrebbe creato queste giuste preoccupazioni da parte dei residenti.

Non è giusto quindi schierarsi contro chi vuole investire a Livorno.

Questo perché si corre il rischio di allontanare chi vuole creare posti di lavoro e togliere un luogo alla criminalità ed al degrado

il Comune deve trovare immediate soluzioni con un vero piano di parcheggi con navette gratuite per chi usufruisce dei servizi ed esercizi in centro città nelle ore diurne e notturne, ridisegnare le ZTL per garantire parcheggi sicuri ai residenti e limitare le invasioni di scooter soprattutto nelle ore notturne, organizzare un efficiente piano della sicurezza per il rispetto della quiete pubblica e la salvaguardia dei beni. Questo è quello che abbiamo chiesto come Lega con la nostra mozione”.

