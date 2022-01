Home

Politica

Palazzo Grande, Ghiozzi: “Un progetto di vitale importanza per il rilancio della zona del centro”

Politica

21 Gennaio 2022

Palazzo Grande, Ghiozzi: “Un progetto di vitale importanza per il rilancio della zona del centro”

Livorno 21 gennaio 2022

Le dichiarazioni del Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier del Comune di Livorno Carlo Ghiozzi dopo la presentazione alla III commissione del progetto di riqualificazione del palazzo Grande

Il progetto del recupero del Palazzo Grande è stato illustrato durante la III commissione consiliare dai giovani imprenditori. E’ di vitale importanza per il rilancio della zona del centro cittadino

Le amministrazioni che hanno governato la città fino a oggi, non sono state in grado di rivalorizzare l’area ma anzi; con le loro politiche devastanti legate all’inesistente piano dei parcheggi, al dannoso piano del traffico ed una totale inerzia dal punto di vista della sicurezza urbana, sono solo riuscite a spopolare aumentando il degrado e la microcriminalità.

Da lodare la volontà di questi giovani imprenditori di voler investire oltre un milione di euro per un progetto che vede:

non solo la presenza di una discoteca, ma di un luogo multiservizi a disposizione dei giovani; di categorie e di tutti quei cittadini che ne vogliano usufruire per venti culturali; musicali; artistici ma anche enogastronomici.

I problemi rimangono comunque la mobilità e la sicurezza

Questi problemi li dovrà gestire il Comune e non certo gli imprenditori che già in questo senso faranno, da quanto descritto andando ben oltre il loro dovuto con accordi con parcheggi privati; taxi e altri mezzi di navetta per non congestionare i parcheggi in centro ed una sicurezza privata fuori e dentro i locali.

Le sfide che attendono il Comune in questo senso sono molto difficoltose per un’amministrazione che non ha un progetto concreto di città

Un’amministrazione che non ha idee chiare a lungo termine per il rilancio occupazionale e turistico e che sembra:

non saper veicolare e sfruttare al meglio la volontà dei imprenditori che vogliono investire in città portando sviluppo economico e posti di lavoro .

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin