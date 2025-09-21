Home

Palestina, USB: lunedì 22 sciopero generale nazionale. Bloccare porti, autostrade e stazioni

21 Settembre 2025

Livorno 21 settembre 2025 Palestina, USB: lunedì 22 sciopero generale nazionale. Bloccare porti, autostrade e stazioni

“Basta complicità del governo. Ieri pomeriggio si è svolto il corteo cittadino contro il genocidio, l’economia di guerra e la repressione”. Il corteo è stato organizzato da Azione Livorno Antifascista di ci USB fa parte insieme ad altre numerose realtà come l’ex caserma occupata, il refugio, la federazione anarchica livornese e potere al popolo.

Usb ha partecipato con una delegazione di lavoratori e lavoratrici non solo portuali. “La situazione in Palestina – ricorda USB – è sempre più drammatica per questo da settimane in tutta Italia ci sono mobilitazioni continue.

Lunedì sarà sciopero generale di tutte le categorie sia del pubblico impiego che del settore privato. Tutti e tutte, iscritti o non iscritti al sindacato, potranno aderire.

A Livorno dalle ore sei e per tutta la mattinata, ci sarà un presidio al varco Valessini.

L’indicazione è quella di bloccare i porti, le stazioni e le autostrade. Il messaggio al governo deve essere chiaro e forte. Basta complicità con lo stato terrorista di Israele.

Basta traffici di armi nei nostri porti. Basta politiche di riarmo che vanno a togliere risorse per i salari, i servizi pubblici e il welfare. Con la Palestina nel cuore”. USB Livorno