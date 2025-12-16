Home

Livorno 16 dicembre 2025 Palestra di via San Marino, lavori verso il traguardo: inaugurazione prevista in estate

La palestra di via San Marino si avvicina sempre di più al traguardo finale, confermandosi come uno degli interventi sportivi più importanti realizzati a Livorno negli ultimi anni. A fare il punto sullo stato dei lavori è stato il sindaco, sottolineando come la struttura si presenti già oggi in linea con il progetto originario finanziato attraverso il bando PNRR dedicato alle infrastrutture sportive.

Un progetto che ha permesso a Livorno di distinguersi a livello nazionale, posizionandosi – insieme a Torino – al vertice della graduatoria per qualità e performance dell’intervento. La nuova palestra, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio della prossima estate, ospiterà numerose discipline sportive, tra cui basket, volley, pattinaggio e sport da combattimento, diventando un punto di riferimento per le società del territorio e per i giovani atleti.

Non solo sport agonistico: la struttura sarà infatti utilizzata anche dagli studenti delle scuole Corridi durante le ore mattutine, rafforzando il legame tra impiantistica sportiva e attività scolastica, in un’ottica di utilizzo condiviso e continuo degli spazi.

L’intervento si inserisce all’interno di un più ampio parco sportivo che si estende su oltre settemila metri quadrati. La riqualificazione dell’area ha previsto una complessa operazione di bonifica, con la rimozione di rifiuti, laterizi e materiali contenenti amianto che si trovavano sotto la vegetazione esistente. Un passaggio fondamentale per restituire sicurezza e dignità a una zona a lungo trascurata.

Nelle prossime settimane sarà inoltre affidato un primo intervento di regimazione idraulica, che interesserà anche le aree del campo sportivo adiacente, migliorando la gestione delle acque e la resilienza dell’intero complesso.

Un’opera che, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, capace di superare le polemiche iniziali e di consegnare alla città uno spazio moderno, funzionale e pensato per le future generazioni.

