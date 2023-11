Home

Palestra Tonic, domani l’inaugurazione a Porta a Mare

3 Novembre 2023

Alle 18 Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Salvetti e porte aperte fin dalla mattina per far conoscere la struttura

Livorno, 3 novembre 2023 – Da glorioso cantiere navale a nuovissimo riferimento del fitness livornese: dopo un lungo lavoro di riqualificazione e allestimento, ormai è tutto pronto.

Domani sabato 4 novembre, Tonic apre il suo Fitness Club all’interno delle Officine Storiche di Livorno Porta a Mare.

Per l’inaugurazione è stata organizzata una vera e propria “Festa del Fitness Tonic”, due giorni di attività no-stop con un amplissimo programma di presentazione dei corsi e delle attività motorie disponibili nel club e più di venti lezioni-evento aperte a tutti gli iscritti.

Dalle 9.00 di domani sabato 4 alle 18.00 di domenica 5 novembre, tutta la cittadinanza potrà visitare la struttura con i tour guidati dallo staff di accoglienza Tonic e prenotare una delle ultimissime iscrizioni “a prezzo prevendita”.

Domani pomeriggio, poi, alle 18 è previsto un momento istituzionale aperto ai media, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Salvetti e di Bruno Campanile, amministratore del gruppo

Tonic, chiamato a fare gli onori di casa. Seguirà la presentazione ufficiale dell’impianto sportivo.

“Il Fitness Club di Livorno – spiega Bruno Campanile – occupa una superficie di oltre 4.500 mq. su progetto realizzato dallo Studio MDA Architetti Associati.

Il centro sportivo ha una splendida sala cardio-isotonica con vista mare, una piscina per il nuoto libero e per le attività di ginnastica in acqua e una zona attrezzata per gli allenamenti personalizzati con l’esclusivo sistema Tonic MiniPersonal Training.

Ci sono anche diverse sale dedicate alle tantissime attività di gruppo per tutti i gusti e per tutte le età: corsi di tonificazione, cardiofitness, posturali e musicali con i migliori istruttori del mondo Tonic. In più, Tonic Livorno propone in anteprima nazionale l’ambiente Egym, il primo sistema intelligente al mondo di allenamento interconnesso. Infine, nello spazio benessere è disponibile una SPA da sogno, ideale per staccare la spina, rilassare corpo e mente e godere dei benefici salutari dell’acqua. Completano l’offerta gli spogliatoi, ampi e confortevoli, e naturalmente

un grande e comodissimo parcheggio di prossimità”.