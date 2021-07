Palio a rischio, Salvetti chiede l’affiliazione alla Uisp, ma 5 cantine rifiutano

Home

8 Luglio 2021

Livorno 8 luglio 2021

Palio Marinaro a rischio, tra due giorni si vedrà la gara preannunciata? Ci sarà uno slittamento di data?

Dall’esito della riunione fiume tenutasi ieri, 5 cantine hanno minacciato di non scendere in acqua

Tutto è iniziato quando il Comune chiede alle cantine di affiliarsi con urgenza alla Uisp per disputare la gara prevista per il 10 luglio.

Le cantine che sostengono la decisione del sindaco di affiliarsi alla Uisp sono Venezia, Pontino San Marco e Ardenza.

Borgo, Labrone, Ovosodo, San Jacopo e Salviano contestano questa decisione e vogliono disputare la gara rimanendo iscritti alla Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso.

Ieri una riunione di tutte le cantine con il sindaco Salvetti, dove il sindaco e le tre cantine, Venezia, Pontino San Marco e Ardenza. hanno provato a convincere gli altri presidenti ad iscriversi alla Uisp.

Il risultato dell’ incontro è rimasto ad un punto morto, ogni cantina è rimasta ferma sulle sue posizioni.

Borgo, Labrone, Ovosodo, San Jacopo e Salviano non ci stanno all’adesione alla Uisp chiesta dalla minoranza e minacciano di non scendere in acqua.

E possibile che la data prevista per il 10 luglio slitti di una settimana, ma per sabato 17 sono previste in calendario laltre gare della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso.

La richiesta dell’affiliazione alla Uisp chiesta da Salvetti è diventata un bel problema che ha creato un muro contro muro. Vedremo se il sindaco riuscirà ad uscire da questa situazione ed organizzare il Palio oppure se il Palio quest’anno salterà

