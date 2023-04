Home

Bibbona

23 Aprile 2023

Livorno 23 aprile 2023 – Palio Costa Etrusca: la Quintana a Livorno, miglior amazzone Ilaria Signorini e miglior cavaliere Alessandro Culatore

Il primo verdetto dal Palio della Costa Etrusca arriva dalla Giostra della Quintana.

A vincere la terza edizione del torneo cavalleresco sulla spiaggia di Marina di Bibbona (LI), l’unico in Italia a coppia mista, è il Comune di Livorno con 21 punti “difeso” dal cavaliere Alberto Liverani e dall’amazzone Ilaria Signorini che vince anche il premio come Miglior Amazzone.

Al secondo posto, con 20 punti, si è classificato il Comune di Cecina con Federico Santi e Chiara Provenzano mentre al terzo posto con 19 punti il Comune di Castagneto con Guido Gentili e Camilla Mugnaini.

Alessandro Culatore ha invece vinto il premio come il Miglior Cavaliere del torneo.

A consegnare i premi è stato il vice sindaco, Enzo Mobilia insieme al direttore dell’ASD Palio della Costa Etrusca, Roberto Saggini e al coordinatore della Quintana, Roberto Parnetti.

Il primo atto del Palio della Costa Etrusca regala emozioni e divertimento sulla pista oggi domani, domenica 23 aprile; si correre, subito dopo pranzo, l’attesissima quattordicesima edizione della corsa equestre più spettacolare d’Italia.

Al Canape (la partenza) si presenteranno 32 tra i migliori fantini del circuito paliistico e del Palio di Siena in rappresentanza degli otto comuni della costa:

Bibbona, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta.

Ci saranno Luigi Bruschelli detto Trecciolino, il secondo fantino con più vittorie nella storia di Piazza del Campo (13 vittorie),; Giovanni Atzeni detto Tittia (9 vittorie) che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020); Jonatan Bartoletti “Scompiglio” (5 vittorie), Giuseppe Zedde “Gingillo” (3 vittorie).

Ed ancora Francesco Caria “Tremendo”, Dino Pes “Velluto”, Andrea Coghe “Tempesta”, Antonio Siri “Amsicora”, Andrea Chessa “Nappa II”, Alessandro Chiti “Voragine”, Enrico Bruschelli “Bellocchio”, Stefano Piras “Sgangeo”, Federico Arri “Ares”, Massimo Columbu “Veleno II”, Mattia Chiavassa, Michel Putzu, Marco Bitti, Adrian Topalli, Simone Mereu, Luca Boldrini, Niccolò Francesconi, Andrea Sanna, Salvo Vicino, Nicolò Farnetani e Gavino Sanna, Sebastiano Murtas, Filippo Belloni, Nino Manca.

Ad eliminazione diretta il percorso che porta i contendenti fino al podio con quattro batterie eliminatorie da otto partecipanti ciascuna. Ma solo i primi due classificati di ciascuna batteria avranno l’onore di essere associati – ad estrazione – ad uno degli otto comuni della Costa degli Etruschi e competere per il Cencio realizzato da Sara Cafarelli. In mezzo alle batterie la corsa dei pony e la corsa delle amazzoni. L’ingresso alla corsa è a pagamento (17,00 parterre in spiaggia, 22,00 tribuna numerata).

Il programma:

alle ore 14.30 apertura Palio della Costa Etrusca; ore 15.00 1° batteria, alle ore 15.30 2° batteria, ore 16.00 3° batteria, alle ore 16.30 4° batteria; ore 17.00 corsa dei pony; alle ore 17.30 corsa delle amazzoni; ore 18.00 finalissima e consegna del drappo al comune vincitore). Per informazioni, orari e dettagli www.paliodellacostaetrusca.com

Per informazioni, programma e orari consulta il sito ufficiale www.paliodellacostaetrusca.com oppure la pagina Facebook @PaliodellaCostaEtrusca