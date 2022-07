Home

Palio del Basket, venerdì palla a due alla Rotonda dell'Ardenza

4 Luglio 2022

Palio del Basket, venerdì palla a due alla Rotonda dell’Ardenza

Al via il nuovo format di sport e sociale di Famiglia Coraggio per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Livorno, 04 luglio 2022 – Mancano pochi giorni al Palio del Basket.

Dall’8 al 10 luglio si terrà infatti la prima edizione di questo nuovo format di gioco organizzato da Famiglia Coraggio per finalità di beneficenza.

Un progetto che vedrà sfidarsi 8 squadre in rappresentanza dei quartieri della città. Ciascuna formazione sarà composta da giocatori residenti nel quartiere, con l’aggiunta di altri player “stranieri”.

L’associazione Famiglia Coraggio “Bravi e non solo”, col supporto di sponsor di rilievo come la concessionaria Gino Mercedes, devolverà la somma raccolta nel corso della manifestazione per l’abolizione delle barriere architettoniche e altre emergenze di carattere sociale nel quartiere che risulterà vincitore.

Questo nuovo format di sport e sociale è stato presentato ufficialmente dalla presidente di Famiglia Coraggio, Arianna Paoletti, insieme col sindaco Salvetti, i quali hanno poi introdotto i capitani degli otto quartieri coinvolti: Ardenza, San Jacopo, Magenta, Venezia, Stazione, Leccia, Coteto e Stagno.

Il torneo, che si terrà alla Rotonda dell’Ardenza, non sarà però solo una sfida a fini sociali tra squadre di basket. Sarà anche una occasione per tutti di entrare in contatto e socializzare col mondo del basket cittadino.

Attorno al campo di gioco verrà infatti allestito un piccolo villaggio dove ci sarà da bere, mangiare e musica. Ogni sera sarà possibile conoscere i giocatori che molte volte si vedono solo giocare, a distanza, in campo.

Coi fondi raccolti da sponsor, donazioni e chioschi si finanzieranno quindi i vari progetti sociali nel quartiere vincitore.

La presidente Paoletti ha ringraziato per il prezioso sostegno il main sponsor Gino Mercedes (nelle persone in particolare di Alberto Chiappa e Fabrizio Pitton) e tutti i sostenitori, poi il Comune di Livorno, la FIP regionale, il Lions Host e Lions Porto Mediceo. Un grazie anche a Tommaso de Sando per il supporto nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima palla a due sarà venerdì 8 luglio alle 17.30 col match tra Ardenza e Stazione.

Non mancheranno momenti di allegria, col vocalist del Palio, Emanuele Bernardeschi, che animerà la situazione e la drag queen Lalique Chouette che sabato alle 20 “leggerà il futuro” a beneficio di tutti i presenti.

Il terzo giorno, oltre ai match principali, ci saranno due importanti appuntamenti: oltre allo spettacolo del trampoliere Davide Palagi ci saranno anche le partite di basket in carrozzina tra gli atleti della Toscana Disabili Sport, le Volpi Rosse, Bic Genova e Special Team.

Qui di seguito i giocatori che rappresenteranno gli otto rioni.

Ardenza (colore rosso-verde): Paoli, Paolo, Bechi, Di Sacco, Lenti, Mori, Guerrieri, Berti, Ense, Toni.

Stagno (giallo-blu): Bonciani, Rubini, Rubini, Ristori, Marrucci, Bargelli, Brunelli, Ciardi, Venditti, Filahi, Puccioni.

Venezia (giallo-blu): Orsini, Orsini, Orsini, Fantoni, Dell’Agnello, Dell’Agnello, Lucarelli, Ljubisa, Vaccai, Bini.

Leccia (giallo-verde): Bernini, Tellini, Spinelli, Lemmi, Pantosti, Nannipieri, Biancani, Thiam, Cascavilla, Stolfi, Lulli.

Coteto (bianco-blu): Forti, Marchini, Ricci, Manetti, Ugolini, Laccetti, Mazzantini, Mazzantini, Casella, Camerini, Del Monte, Marmugi.

Stazione (rosso-nero): Salvadori, Salvadori, Bonaccorsi, Geromin, Bruni, Mori, Giachetti, Pistillo, Del Testa, Paolini.

Magenta (bianco-giallo): Iardella, Fratto, Cantagalli, Persico, Tempestini, Malfatti, Bianchi, Fiorindi, Maniaci, Fiore.

San Jacopo (bianco-verde): Volpi, Volpi, Vicenzini, Vicenzini, Melosi, Longhi, Bertolini, Giannetti, Barontini.