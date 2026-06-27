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Palio Marinaro 2026, il Borgo domina l’edizione del centenario. Venezia trionfa nel Minipalio

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27 Giugno 2026

Palio Marinaro 2026, il Borgo domina l’edizione del centenario. Venezia trionfa nel Minipalio

Livorno 27 giugno 2026 Palio Marinaro 2026, il Borgo domina l’edizione del centenario. Venezia trionfa nel Minipalio

Livorno ha celebrato il centenario del Palio Marinaro con una giornata di grande sport e spettacolo nello scenario della Terrazza Mascagni. L’edizione 2026 ha regalato emozioni nelle tre gare in programma, incoronando il Borgo Cappuccini grande protagonista grazie alle vittorie nel Palio femminile e nella gara regina dei gozzi a 10 remi. Il Venezia, invece, si è imposto nella competizione riservata agli Under 18.

Ad aprire il programma è stato il Minipalio, dove il Venezia ha conquistato il successo precedendo il Borgo Cappuccini al termine di una gara combattuta. Sul terzo gradino del podio è salito il Salviano.

Nella prova femminile è arrivata la prima affermazione di giornata per il Borgo Cappuccini. L’equipaggio Borgo 1 ha tagliato il traguardo davanti al Labrone 2, mentre il terzo posto è andato all’Ovosodo 1.

Grande attesa infine per il Palio dei gozzi a 10 remi, la gara più prestigiosa della manifestazione. Dopo un’avvincente sfida con il Venezia, il Borgo Cappuccini ha avuto la meglio conquistando il successo nell’edizione del centenario. Terzo posto per il Labrone. L’Ovosodo, inizialmente quarto al traguardo, è stato successivamente squalificato per un’incongruenza tra i vogatori indicati nella lista ufficiale e quelli presenti sull’imbarcazione.

Palio Marinaro – Gozzi a 10 remi

Borgo Cappuccini – 9’59″27 Venezia – 10’04″08 Labrone – 10’19″91 Ardenza – 10’29″24 San Jacopo – 10’32″23 Salviano – 10’36″27 Pontino – 10’38″75

Squalificato: Ovosodo (inizialmente quarto classificato), per incongruenza tra i vogatori iscritti nella lista ufficiale e quelli presenti sull’imbarcazione.

Minipalio Under 18 – Classifica

Venezia – 5’38″60 Borgo Cappuccini – 5’43″93 Salviano – 6’00″85 Pontino – 6’02″58 Ovosodo – 6’09″03 Ardenza – 6’13″27 Labrone – 6’16″43 San Jacopo – 7’19″11

Palio Femminile – Classifica

Borgo 1 – 6’05″32 Labrone 2 – 6’08″24 Ovosodo 1 – 6’20″13 Labrone 1 – 6’20″14 Ardenza – 6’33″04 Borgo 2 – 6’39″69 San Jacopo – 6’44″85 Ovosodo 2 – 7’26″57