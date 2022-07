Home

3 Luglio 2022

Palio Marinaro Juniores: gara annullata, si ripeterà a settembre

Livorno 3 luglio 2022

Prima gareggiano, vogano, lottano ed alla fine l’arrivo come in ogni gara, c’è chi vince, chi arriva secondo e chi perde. Ma ieri non è andata così, la gara non vale

Nella giornata di ieri 2 luglio si è svolto l’84° Palio Marinaro edizione 2022 e la regata degli juniores a 4 remi è stata annullata

I ragazzi delle cantine sono partiti, hanno gareggiato, poi dopo l’arrivo e la vittoria del Pontino la gara è stata annullata. Tutto da rifare.

La causa? L’irregolarità del campo di gara. I pali del traguardo che sono montati uno sugli scogli ed uno sulla Terrazza, non erano allineati per un errore tecnico

Inizialmente si era pensato di ripeterla al termine della gara a 10 remi, ma a causa del veto della Capitaneria legato alla sicurezza ed alla poca visibilità, è stato deciso di rinviarla al 10 settembre

Un errore scoperto al termine della gara che mentre farà gioire chi non ha vinto per la possibilità di gareggiare nuovamente, sicuramente è un boccone amaro per chi si era aggiudicato la vittoria.

