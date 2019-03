Home

Palio Marinaro Livorno, in arrivo workshop e concorso fotografico

21 marzo 2019

Workshop e concorso fotografico alla scoperta dei volti e dei luoghi del Palio Marinaro di Livorno

Iscrizioni a numero chiuso per chi volesse costruire un racconto per immagini sul fascino e la tradizione del mondo della voga livornese.

A promuovere anche un concorso due fotografi livornesi Giovanni Lugheri e Gianluca Savi in collaborazione con il Comitato Organizzatore Palio Marinaro e con la partnership di Gas and Heat Spa

Le venature del legno di cedro di ogni gozzo lavorate dai maestri d’ascia. I muscoli tesi nello sforzo degli equipaggi. Il fascino delle cantine, tesoro nascosto della città. I colori dei rioni, incarnazione di una storia antica. Ma, ancora di più, i volti e i luoghi del Palio Marinaro di Livorno. Saranno questi gli elementi più importanti del workshop fotografico organizzato per il secondo anno consecutivo da Giovanni Lugheri e Gianluca Savi

L’iniziativa si chiamerà “I volti e i luoghi della voga” e parallelamente al workshop è stato previsto anche un concorso fotografico su Instagram.

La selezione dei migliori scatti, poi, sarà esposta durante il weekend del Palio Marinaro 2019. Tutto, ovviamente, supportato dal Comitato Organizzatore del Palio Marinaro, presieduto da Maurizio Quercioli, che parteciperà all’evento dedicandosi ai fotografi e dal quale non riceverà alcun compenso.

Rispetto all’anno scorso ci sono importanti novità in arrivo. «Il workshop è ancora a numero chiuso e rivolto a coloro che, per professione o per passione, utilizzano il mezzo fotografico – spiegano Lugheri e Savi -. Ma l’obiettivo è di utilizzarlo per costruire un racconto per immagini e non sono previste lezioni teoriche».

La selezione dei partecipanti, dunque, verrà fatta in seguito all’invio di un portfolio di 10-15 immagini che illustrino il percorso e gli interessi del fotografo.

Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo email info@fototec.it entro e non oltre il 14 aprile 2019 e dovranno essere in formato JPEG e con dimensione massima per immagine di 1Mb. «Il workshop consisterà in incontri in studio, uscite collettive in occasione delle gare e in una serie di revisioni delle immagini, singole e di gruppo – spiegano ancora gli organizzatori -. Lo scopo finale è di produrre immagini, possibilmente delle sequenze di racconto, che illustrino da ogni punto di vista l’ambiente della voga e i suoi volti, sia nelle giornate di gara che nei giorni di allenamento oltre alle attività sociali delle sezioni nautiche».

Cosa importante:

il workshop sarà svolto quasi interamente sul “campo”, senza incontri frontali specifici su teoria e tecnica fotografica. Gli incontri, il primo del quale ci sarà il 28 aprile 2019, avranno scopo organizzativo e di revisione delle immagini. Con gli scatti selezionati che saranno stampati ed esposti durante il weekend del Palio Marinaro.

Il concorso fotografico dal titolo “I volti e i luoghi della voga”.

Le immagini dei partecipanti saranno pubblicate sul canale Instagram ufficiale delle Gare Remiere di Livorno, riportando link e tag dell’autore. E anche queste foto saranno esposte. Il concorso, poi, prevede due categorie di partecipanti: Open e Under 20, con 4 premi finali per un totale di 350 euro. Il periodo di invio delle immagini va dal 25 marzo al 15 giugno e la modalità di invio è via email all’indirizzo info@fototec.it (oggetto “Concorso Palio 2019 – cognome). I premi sono interessanti: dai corsi di fotografia e post produzione, passando per il buono di 50 euro per l’acquisto di materiale fotografico fino alla stampa e cornice della foto inviata.