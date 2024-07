Home

Pallacanestro, Final Four Supercoppa LNP a Livorno, le squadre qualificate

10 Luglio 2024

Livorno 10 luglio 2024 – Pallacanestro, Final Four Supercoppa LNP a Livorno

La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato che il 21 e 22 settembre prossimi, la città di Livorno ospiterà la Final Four di Supercoppa LNP 2024 Old Wild West. Questo prestigioso torneo vedrà le migliori squadre della stagione LNP 2023/2024 sfidarsi al Modigliani Forum, che può ospitare fino a 8.033 spettatori.

Tra le squadre partecipanti la Pielle in qualità di detentrice del trofeo conquistato nel 2023 a Montecatini

Appresa la notizia che il 21 e 22 settembre prossimi sarà la città di Livorno ad ospitare la Final Four di Supercoppa LNP 2024 Old Wild West, al Modigliani Forum, il sindaco Luca Salvetti esprime la propria soddisfazione a nome della città:

“Accolgo questa notizia con grande entusiasmo -commenta il sindaco Luca Salvetti- ancora una volta Livorno dimostra la sua rilevanza e visibilità nel panorama cestistico e sportivo in generale a livello nazionale .

In questi cinque anni abbiamo lavorato per riportare i grandi eventi a Livorno e rimettere al centro dello sport livornese il Modigliani Forum.

I momenti bellissimi ci sono stati, vogliamo continuare a lavorare su questa strada e la Supercoppa è uno dei tasselli fondamentali”.

Queste le squadre qualificate

Partecipano alla Final Four per la Serie A2:

Pallacanestro Forlì 2.015: detentrice Coppa Italia 2024;

OrziBasket Orzinuovi: finalista Supercoppa 2024 (in sostituzione di Trapani Shark, promossa in Serie A);

Fortitudo Bologna: finalista playoff;

Pallacanestro Cantù: finalista playoff.

Partecipano alla Final Four per la Serie B Nazionale:

Herons Montecatini: vincitrice Coppa Italia 2024;

Pielle Livorno: vincitrice Supercoppa 2024;

Pallacanestro Roseto: finalista playoff;

Pallacanestro Ruvo di Puglia: semifinalista playoff (migliore classifica, in sostituzione di Herons Montecatini, già qualificata).

LE SEMIFINALI (sabato 21 settembre)

Serie A2

– Pallacanestro Cantù-Orzibasket Orzinuo

