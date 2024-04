Home

Livorno 30 aprile 2024 – Pallavolo: L’Under 16 del New Life Project batte l’Euroripoli e chiude l’anno come terza miglior Under 16 di tutta la Toscana

Finisce con una vittoria nella finale regionale con il palio il terzo posto assoluto la stagione dell’Under 16 New Life Project, il sodalizio labronico formato dalle società del Volley Livorno e del Torretta Volley.

Un’annata davvero straordinaria per le rosanero di coach Falchi, che hanno rimediato una sola sconfitta in tutto il percorso fatto da ottobre ad oggi.

Purtroppo è mancata la ciliegina sulla torta, con l’accesso alle fasi nazionali mancato per un soffio, ma è stata sicuramente una stagione da incorniciare per le livornesi.

Tornando alla cronaca, a Castelnuovo Berardenga (SI) Risaliti e compagne hanno battuto nella finale 3°/4° posto l’Euroripoli Volley per 3-2 (25-23; 23-25; 26-24; 23-25; 15-6) in un match combattutissimo e non adatto ai deboli di cuore.

Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, senza tanti tatticismi, con continui capovolgimenti di fronte, dando vita a una sfida piena di emozioni.

Tutti i parziali si sono giocati punto a punto a eccezione del tiebreak, dove il Project ha messo in campo più determinazione, cattiveria agonistica e voglia di vincere strappando set e partita alle avversarie con un netto 15-6.

LA ROSA: Cabras M., Calzecchi M., Casini G., Cristiani G., Deri E., Ferri V., Giorgi B., Giorgi S., Mastrosimone M., Mauro A., Pollice C., Rebuffi V., Risaliti M., Rossi L., Rosso A., Rosso E. Head Coach: Falchi Matteo; Coach in seconda: D’Alesio Matteo.