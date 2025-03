Home

14 Marzo 2025

Pallavolo: rinviata per allerta rossa Volley Team Lunigiana – Volley Livorno

Livorno 14 marzo 2025

Il Comitato Regionale Fipav Toscana, in accordo con i quattro comitati territoriali (Appennino Toscano, Basso Tirreno, Etruria e Firenze) ed in virtù dell’allerta meteo divenuta da pochi minuti ROSSA su alcuni territori regionali, sospende tutte le gare previste a livello regionale, di serie e di categoria, previste per le giornate di oggi venerdi 14 Marzo 2025 e di domani sabato 15 Marzo 2025. Dunque, anche la partita tra Volley Team Lunigiana e Bi.Emme Service Volley Livorno, in programma domani (sabato 15 marzo 2025) alle ore 21 a Villafranca in Lunigiana, è stata rinviata a data da destinarsi.