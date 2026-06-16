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Palumbo (FdI): abbandono di bottiglie, il Sindaco faccia l’ordinanza per limitare la vendita di alcol da asporto

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16 Giugno 2026

Palumbo (FdI): abbandono di bottiglie, il Sindaco faccia l’ordinanza per limitare la vendita di alcol da asporto

Livorno 16 giugno 2026 Palumbo (FdI): abbandono di bottiglie, il Sindaco faccia l’ordinanza per limitare la vendita di alcol da asporto

“È estremamente difficile contenere il fenomeno della Malamovida, che andrebbe governata con controlli capillari, ma anche favorendo aperture di nuovi locali notturni lontano dai centri abitati. E come la scorsa estate, paghiamo anche l’assenza quasi totale di discoteche estive, luoghi super controllati, che permettevano di svuotare il centro a partire da un certo orario. Quello che invece si può fare da subito è contrastare l’abbandono di bottiglie di vetro nei quartieri della vita notturna e le risse con bottigliate tra certi extracomunitari. C’è anche il problema della vendita di alcol a minorenni, con diversi minimarket che non chiedono alcun documento ai ragazzi, come già segnalato al Security Manager e al Vicecomandante ad Interim, Marco Vaccai, e documentato con foto e video dai residenti di alcune zone (es: Borgo Cappuccini o Calzabigi).

Chiedo quindi al Sindaco di emanare un’ordinanza che vieti la vendita di alcol da asporto a partire dalle 21, come avviene in tantissime città italiane ed europee.

Questo porterà beneficio sul decoro urbano, sulla sicurezza stradale e sulla salute dei nostri cittadini, soprattutto quelli più giovani”. E’ quanto chiede Alessandro Palumbo Consigliere Comunale Fratelli d’Italia