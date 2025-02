Home

Palumbo (FdI): “Adesso doveroso annullare selezione Lem”

28 Febbraio 2025

28 Febbraio 2025

Palumbo (FdI): "Adesso doveroso annullare selezione Lem"

Livorno 28 febbraio 2025 Palumbo (FdI): “Adesso doveroso annullare selezione Lem”

A seguito di quanto riportato dalla presidente della commissione comunale Arianna Terreni sulla selezione Lem, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo dichiara:

“Palumbo (FdI): “È farlocca la selezione pubbica al Lem?”

È attualmente in corso una selezione (scadono lunedì 3 marzo i termini per presentarsi) per il ruolo di Coordinarore della Fondazione LEM, a 40.000€ annui per tre anni.

Quello che si è lasciata scappare, nella sua spontaneità, la simpatica collega Arianna Terreni (Presidente Commissione 7 – Cultura e Turismo), ci porta a riflettere su come questa Amministrazione intenda applicare i principi della trasparenza, della equità e del merito, previsti per legge sulle Fondazioni e sugli Enti pubblici, nei confronti di tutti i titolati che partecipano – ed aspirano a vincere – una selezione pubblica.

Ritengo gravi le parole del Sindaco rilasciate stamattina a mezzo stampa, visto che invece di smentire la consigliera quasi conferma ciò che ha detto. In sostanza, dichiara che se avesse potuto avrebbe nominato Tramonti direttamente senza selezione, ma è stato obbligato ad aprire un bando “così tanto per”.

A questo punto, credo sia doveroso annullare la selezione, e riaprirla con nuovi requisiti, così che non sembri – come pare – cucita su misura per qualcuno. Sarà importante vigilare attentamente su tutti i bandi aperti da ora in avanti”.