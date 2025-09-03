Home

Palumbo (FdI): Contributi per disabili in ritardo. Regione: ritardo Asl, ieri i mandati oggi i pagamenti

3 Settembre 2025

Palumbo (FdI): Contributi per disabili in ritardo. Regione: ritardo Asl, ieri i mandati oggi i pagamenti

Livorno 3 settembre 2025

“Sono stato informato da alcuni cittadini, affetti da gravi forme di disabilità, che i contributi della Regione Toscana previsti all’interno del programma “Vita Indipendente” hanno saltato il mese di agosto, in tutta l’area livornese.

Attivato ad ottobre del 2024, “Vita indipendente” prevede la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere su base di eguaglianza con gli altri.

I destinatari sono le persone con disabilità, residenti in Toscana, con età superiore ai 18 anni e in possesso della certificazione di gravità (legge 104 del 1992), che intendono realizzare un proprio progetto di vita indipendente. Il contributo della Regione è di massimo 2.000€ e , fra le spese che si possono coprire, vi è anche quella del rimborso per le spese di una badante.

Questi ritardi avvengono spesso, con i bonifici che vengono ricevuti ogni mese con uno o due giorni in più rispetto al precedente, intorno all’ultima settimana, rendendo molto difficile per i disabili in condizioni economiche e sociali precarie, fare una programmazione delle proprie risorse per arrivare a fine mese. Oggi, 2 settembre, i bonifici di agosto non sono ancora arrivati a nessun disabile dell’area livornese, con un ritardo di oltre 10 giorni, e questo supera ogni soglia di tollerabilità.

Ho contattato l’ASL Nord-Ovest nei giorni scorsi, presso i loro uffici amministrativi, e presenterò un’interrogazione urgente all’Assessore Raspanti e al Garante dei Diritti dei Disabili, perché chiedano una data fissa per alla Regione Toscana sui bonifici, ed evitare che un episodio così grave possa ripetersi”.

Questo è quanto dichiara Alessandro Palumbo Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.

La Regione Toscana da noi contattata ha riferito in merito di aver già assegnato tutte le risorse ai territori, che poi gestiscono i contributi. In questo caso la Zona Distretto Livornese ha mandato tutto in pagamento il 14 agosto. C’è stato un ritardo nella liquidazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. In ogni caso ieri sono stati fatti i mandati di pagamento e già oggi i beneficiari del contributo dovrebbero avere i bonifici.