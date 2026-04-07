Home

Cronaca

Palumbo (FdI): Darsena Europa, la nomina del Prefetto a commissario garantisce rigore e trasparenza

Cronaca

7 Aprile 2026

Palumbo (FdI): Darsena Europa, la nomina del Prefetto a commissario garantisce rigore e trasparenza

Livorno 7 aprile 2026 Palumbo (FdI): Darsena Europa, la nomina del Prefetto a commissario garantisce rigore e trasparenza

“Si apprende con grande preoccupazione ciò che è emerso dall’ispezione del Ministero sulla gestione del personale dell’Autoritá Portuale durante la presidenza di Luciano Guerrieri, fino ad ora anche commissario straordinario per la Darsena Europa.

Si tratta di assegnazione di incarichi con importanti remunerazioni aggiuntive a diversi dirigenti dell’Authority, per inserirli nella struttura commissariale della maxi-opera pubblica, bypassando ogni organismo interno, senza seguire alcun criterio per la valutazione delle competenze e senza fornire alcuna relazione di trasparenza.

Questo è stato segnalato e fatto emergere anche presso la Corte dei Conti dall’Avvocato Matteo Paroli, ex Segretario generale dell’Authority, oggi Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Paroli è stato un candidato forte anche per la presidenza di Palazzo Rosciano, ma si è scontrato con un veto netto e irremovibile del Presidente Giani, ma che oggi viene finalmente spiegato: la determinazione dell’ex Segretario nel seguire correttezza ed etica per l’utilizzo interno delle risorse della Darsena Europa.

Lascia basiti che di fronte ad un quadro così nebuloso, il Partito Democratico chieda anche la conferma a commissario di Guerrieri, o di ridare l’incarico all’attuale presidenza dell’Authority (oggi a Davide Gariglio, ex deputato PD), e che contesti il decreto del Ministero per la nomina al Dott. Dionisi, accusando il Governo di politicizzazione.

Il Prefetto è un ufficiale di Stato, la figura più adeguata a garantire efficienza, rigorositá e trasparenza nell’utilizzo delle risorse del maxi-progetto della Darsena.

Se il PD avrebbe preferito una figura di loro diretta espressione, è evidente che è stato il loro metodo adottato finora ad essere stato una politicizzazione, e che infatti ha creato una profonda spaccatura all’interno delle istituzioni portuali”.

Alessandro Palumbo – Consigliere Comunale e Vicepresidente della Commissione Economia e Lavoro