Home

Cronaca

Palumbo (FdI): emanare nuovamente ordinanza sui minimarket oltre le 20 in zone mirate

Cronaca

15 Luglio 2025

Palumbo (FdI): emanare nuovamente ordinanza sui minimarket oltre le 20 in zone mirate

Livorno 15 luglio 2025Palumbo (FdI): emanare nuovamente ordinanza sui minimarket oltre le 20 in zone mirate

” Nelle ultime settimane, l’attenzione mediatica, politica e istituzionale si è giustamente concentrata sul problema della malamovida, che in periodo estivo colpisce alcuni quartieri, in particolare La Venezia e, in misura relativamente inferiore, anche le zone di Borgo Cappuccini e di Antignano.

Tuttavia, questo non deve farci abbassare la guardia rispetto agli episodi che minacciano la sicurezza dei residenti, che si stanno moltiplicando nelle ultime settimane, che vanno distinti dai problemi legati al divertimento notturno.

Oltre alla ben nota zona di Garibaldi/Repubblica, abbiamo assistito, più recentemente, ad episodi di spaccio e di risse tra extracomunitari anche in zona Piazza Mazzini, quartiere Borgo Cappuccini, con lanci di bottiglie di vetro, che stanno facendo preoccupare molto i residenti, dai quali sono stato chiamato per farmi portavoce della questione con l’amministrazione comunale.

Questi episodi, secondo le segnalazioni che ho raccolto, sono dovuti all’assenza di controllo sui minimarket, dagli orari di chiusura notturna alla vendita di alcolici in bottiglia, e i cui consumi eccessivi (ai quali si aggiungono rese di conti su attività di spaccio) portano a comportamenti fuori controllo che poi compromettono l’immagine del quartiere e il lavoro quotidiano degli esercenti che rispettano tutte le regole.

Il Sindaco, lo scorso autunno, aveva emanato un’ordinanza per la chiusura dei minimarket oltre le ore 20 in alcune zone mirate (Repubblica e Centro), poi scaduta dopo 90 giorni, e non più rinnovata, nonostante gli apprezzamenti di Confcommercio e Confesercenti.

Perché, dopo gli episodi delle ultime settimane, non ricorre di nuovo a questo strumento per le zone più colpite, aggiungendo la zona di Borgo Cappuccini ? Oppure, in alternativa, potrebbe vietare la vendita di alcolici oltre quell’orario, unita ad un controllo puntuale e costante delle forze dell’ordine, compresa la Municipale, che in questi giorni pare sia stata finalmente ben impiegata con diversi controlli.

Queste ordinanze restrittive, tra l’altro, sono state recentemente emanate non solo da sindaci di centrodestra, ma anche dal Comune di Firenze. Chiedo quindi al Sindaco Salvetti di seguire i suoi colleghi perché, con questo provvedimento, si garantirebbe un limite all’alto consumo di grandi quantità di alcolici a basso costo, a qualsiasi ora della notte, e a qualsiasi consumatore (magari anche un minorenne).

Inoltre, l’ordinanza contribuirebbe anche a riportare certe zone, come Borgo, all’interno della sfera della vita notturna, sulla quale bisogna essere comunque molto vigili, ma che non deve essere inquinata da episodi criminosi più facilmente arginabili con provvedimenti mirati. ”

Palumbo (FdI): emanare nuovamente ordinanza sui minimarket oltre le 20 in zone mirate