5 Febbraio 2025

Palumbo (FdI): “Record crociere e Giubileo 2025 siano l’occasione per promuovere Montenero”

Livorno 5 febbraio 2025

Numero di navi da crociera record nel porto di Livorno e Giubileo, Alessandro Palumbo consigliere comunale Fratelli d’Italia chiede una riqualificazione di Montenero per una miglior fruizione turistica

“È certamente una bella notizia per l’indotto locale il fatto che, nel 2025, attraccheranno 23 navi da crociera in più del 2024, portando il numero totale al record di 379.

Si presenta, perciò, una grande occasione per promuovere la nostra città con tutte le sue bellezze, e per cercare di guadagnarne con il passaparola sul lungo termine.

Un luogo di altissimo potenziale turistico e culturale, ma dove c’è urgente necessità di intervenire, con una riqualificazione mirata, è certamente Montenero, su tutta l’area in prossimità del Santuario.

Sarebbe necessario partire da Piazzale Giovanni XXIII, con la riapertura delle strutture e dei servizi igienici, per un’accoglienza decorosa ai turisti che arrivano via pullman, ma si potrebbe fare anche interventi più semplici, collocando panchine ed aiuole per adornare la terrazza panoramica della piazza del Santuario.

Così come andrebbe riqualificata, e rimessa in funzione, la fontanella sotto il Famedio, in stato di abbandono da troppo tempo. Oltre ai turisti provenienti dalle crociere, credo che il Giubileo possa essere l’occasione per puntare sul passaparola, con benefici sul lungo termine, intercettando le tante presenze del turismo religioso annunciate quest’anno dalla Toscana e da tutta Italia, sentendo le molte associazioni della Consulta con tutta la loro rete del settore.

È auspicabile, inoltre, un tavolo con il Monastero, la Diocesi, i tour operator, le guide storiche e tutto il tessuto imprenditoriale, ad esempio per avere l’estensione degli orari del Museo degli Ex Voto (quanto meno in alta stagione e in periodi selezionati), in modo che siano in linea con quelli delle crociere e delle varie iniziative.

Oppure per ragionare su una navetta che colleghi il Santuario con Piazzale Giovanni XXIII, o per cercare di riaprire le Grotte di Montenero, che attiravano le famiglie e la fascia più giovanile, come scuole e scout.

Recentemente c’è stato un appello anche dal Consiglio di Zona 5, che ha fatto segnalazioni anche sulla mobilità, e prima ancora, dalla Pro Loco Montenero, che potrebbe organizzare iniziative per animare il quartiere per i residenti e i visitatori. Tra i piccoli interventi fatti i negli scorsi anni, è stato apprezzato l’intervento di restyling sulle porte della funicolare, ma, purtroppo, non ne sono seguiti altri per prepararsi adeguatamente all’anno giubilare.

Per questo ho scelto di presentare una mozione in Consiglio Comunale, che contiene contributi di molti soggetti – e che è stata sottoscritta da tutto il centrodestra – per chiedere all’Amministrazione Comunale di attenzionare la zona, confidando in un nuovo impulso da parte della nuova titolare alla Cultura, partendo magari dai punti più semplici e meno onerosi, ma puntando a ridare a Montenero lo splendore e la vitalità che aveva tempo fa”

