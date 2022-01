Home

21 Gennaio 2022

Pandemia e famiglie cecinesi sulla soglia di povertà, parte una raccolta di generi alimentari

Cecina (Livorno) 21 gennaio 2022

Vista la situazione delicata che stiamo attraversando a causa della pandemia,

sempre più famiglie cecinesi rasentano la soglia di povertà.

Come Direttivo di Fratelli d’Italia, ma ancor prima come persone con coscienza e empatiche verso il prossimo;

da questo sabato 22 Gennaio , ed ogni sabato dalle ore 17 alle ore 19 fino a data da definirsi, ovvero fino a quando ce ne sarà bisogno, presso la sede di Via Diaz n.30 sarà istituito un punto di raccolta alimentare .

Per chi invece è impossibilitato ad uscire o raggiungerci, gli basterà chiamare il numero di cellulare al 392/1661691 e gli porteremo noi direttamente la busta con i generi alimentari.

Verranno seguite tutte procedure Covid anti assembramento, e i generi alimentari saranno già sistemati nelle buste.

Non è più accettabile fare finta di niente, o ancora peggio sollevare il problema e non muovere neanche un dito per aiutare le famiglie in difficoltà.

