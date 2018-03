Pane a Teatro – I panificatori di Confcommercio offrono un assaggio agli spettatori del Goldoni

PANE AL TEATRO. I PANIFICATORI CONFCOMMERCIO OFFRONO UN ASSAGGIO AGLI SPETTATORI DEL GOLDONI

Venerdì 23 marzo alle 20:30, prima dello spettacolo di Brachetti.

Presentata oggi in Confcommercio l’iniziativa dei panificatori “Pane a teatro”, attraverso cui i panifici di Livorno e Collesalvetti porteranno al Goldoni, domani sera alle 8:30, (poco prima dello spettacolo di Arturo Brachetti) i loro prodotti tipici.

Alla presenza del presidente provinciale Confcommercio Alessio Carraresi hanno illustrato l’iniziativa la signora Eleonora del panificio Norfini di via De Tivoli, Manolo Burgalassi del panificio Burgalassi di via delle Navi, e Giulia del panificio Luschi di via Roma a Collesalvetti.

“Saremo al Goldoni prima di tutto per testimoniare che, nonostante la crisi e la concorrenza dei grandi, a Livorno le piccole botteghe artigiane ci sono ancora. Ci sono e sono orgogliose di esserci, a fare presidio contro la desertificazione dei centri urbani e del degrado. Facendo assaggiare i nostri prodotti agli spettatori di venerdì sera vogliamo ricordare la differenza tra un pane artigianale e un pane industriale”.

“Il nostro pane – dice la signora Eleonora – è fatto secondo tradizione toscana e livornese. Il pane toscano di campagna è a lievitazione lunga e sciocco. Per questo si sposa bene con tutti gli alimenti ed è da sempre salutare”.

“Prima dello spettacolo di Brachetti oltre a pane e panini offriremo schiacciata senza strutto, filini con l’uvetta, pizzette alla romana e schiacciata pasquale. Noi non adoperiamo prodotti chimici e preparati, anche se sappiamo che sono molto pratici, ma ci teniamo a mantenere una produzione che è più costosa soprattutto in termini di sacrificio, ma rende di più come qualità, profumo, salute”.

“Quello per panettiere è un mesteriere che fa lavorare la notte e richiede un grande impegno ma dà anche tanta soddisfazione” conclude la signora Eleonora.

“Una soddisfazione che è anche la nostra nel promuovere “Pane a teatro”, conclude il presidente Confcommercio Livorno Alessio Carraresi. “Una iniziativa che unisce cultura teatrale e cultura del lavoro. In un luogo dell’arte come il nostro Goldoni può ben essere recepita una operazione come quella dei panificatori Confcommercio che è un’oerazione culturale più che commerciale, perché vuole attirare l’attenzione sulla qualità della nostra tradizione”.