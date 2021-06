Panni stesi in un terreno, vicini litigano e in tre finiscono in ospedale

Home

12 Giugno 2021

Livorno 12 giugno 2021

Panni stesi, lite tra vicini in via delle Sorgenti

Il fatto è accaduto intorno alle 12 di oggi in via delle Sorgenti all’altezza del Cisternino. Il tutto sembrerebbe nato per motivi di vicinato a causa della stesa dei panni in un terreno

Ne sarebbe nato un diverbio e ad un certo punto uno dei due vicini avrebbe colpito l’altro ad una mano con una canna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Stagno e tre ambulanze di cui una con il medico a bordo (una dell’SVS di Antignano e due dell’SVS)

I volontari del 118 hanno trasportato in ospedale la moglie di uno dei due litiganti che ha avuto un malore mentre assisteva al diverbio e i due uomini

