Paolo Jannacci e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del Festival sull’Umorismo

6 Aprile 2024

Livorno 6 aprile 2024

Manca sempre meno al ritorno di Antani. Comicità e satira come se fosse” il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, che si terrà quest’anno dal 24 al 26 maggio presso il Teatro Goldoni, via Enrico Mayer 57– biglietti e prenotazioni su festivalantani.it ).

Anche per la seconda edizione si lavora ad un cast straordinario di cui si annunciano i primi due nomi: Paolo Jannacci, cantante e figlio d’arte, accompagnato dalla sua storica band composta da Roberto Gualdi alla batteria, Daniele Moretto alla tromba e Marco Ricci al basso elettrico, porterà in scena le canzoni del papà Enzo Jannacci più care al pubblico, insieme al nuovo repertorio del suo ultimo album dal titolo “Canterò”, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2020 come migliore Opera Prima.

La seconda protagonista annunciata è l’attrice Brenda Lodigiani, anche comica e influencer che arriva al festival per il suo primo libro “Accendi il mio fuoco” per Speling&Kupfer: introdotta dal giornalista Paolo Maggioni sarà uno dei nomi che animeranno il corner di Antani OFF.

Una tre giorni nel cuore della Toscana che unirà il meglio della satira e della comicità nazionale con incontri, spettacoli, presentazioni di libri e l’assegnazione dei premi nelle varie categorie del festival nel Gran Galà di chiusura dove vige un’unica regola: “Antani non si sa chi vince, e neanche chi ritira i premi”.

Novità dell’edizione 2024 la call to action, prorogata fino all’8 aprile, rivolta al pubblico del festival che potrà votare sul sito www.festivalantani.it le candidature preferite da portare sul palco della serata finale.

Per il 2024 le categorie saranno:

Miglior autosatira

Miglior libro umoristico

Miglior comico televisivo

Riserva Indiana

Miglior standup comedian

Miglior standup comedian emergente

Dopo la raccolta delle nomination verranno annunciati pubblicamente i nomi dei finalisti che saliranno, o forse no!, sul palco della serata finale il 26 maggio nella splendida cornice del Teatro Goldoni di Livorno.

In attesa di scoprire il ricco e sorprendete programma che anche quest’anno terrà inchiodato alle poltrone il pubblico, ricordiamo tra i grandi nomi delle scorse edizioni Makkox, Valerio Aprea, Antonio Losito,Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Giulia Merlo, Marianna Aprile e molti altri.

“Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, è un progetto di Fondazione Livorno. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana. Il festival è una produzione di Elastica.

“Torniamo a Livorno con il festival Antani – dichiara il direttore artistico del festival Luca Bottura – avendo fatto tesoro dell’esperienza della passata stagione, raccogliendone il meglio e buttandolo nel cestino. Un atto dovuto per rendere il festival sull’umorismo di Livorno sempre più frizzante e al passo coi tempi. La tre giorni del 24,25 e 26 maggio sarà un’occasione per celebrare l’irriverenza, il pensiero laterale e tutto quello che porta un sorriso ma che non interrompe il rapporto con i neuroni. Sul palco quindi nuovi e vecchi amici di Antani che rendono il cartellone 2024 davvero imperdibile tra stand-up comedy, le tradizionali rassegne stampa, presentazioni di libri e infine la consegna degli ambitissimi premi Antani. Quest’anno sarà il pubblico a proporre le nomination e a votare ma poi – come al Festival di Sanremo – decidiamo noi chi vincerà. Grazie dell’attenzione e buon Antani!”.

“Livorno è forse, tra le città toscane, quella che meglio si presta ad ospitare e organizzare una rassegna come questa – dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In questa città, probabilmente anche per le sue origini e per la grande mescolanza di razze ed etnie che l’hanno popolata, si respira da sempre un’atmosfera di irriverenza, di goliardia. Una simpatia caustica, a volte scomoda, che la caratterizza e che crea lo sfondo ideale per questo festival. Livorno ci ha da sempre abituato a tutto questo, rendendolo una cosa normale, che fa parte del suo dna. Ancora una volta voglio ringraziare la Fondazione Livorno e gli organizzatori per questa tre giorni all’insegna di tanto buon umore e per i tanti spunti di riflessione che sarà in grado di produrre”.

“Lo scorso anno abbiamo inaugurato il nuovo corso del Festival sull’Umorismo Antani. Comicità e satira come se fosse – dichiara il Presidente di Fondazione Livorno, Luciano Barsotti – affidandone la direzione a Luca Bottura e trasferendoci al Teatro Goldoni di Livorno. Confortati dal grande successo di pubblico riscosso, che ci ha fatto registrare il sold out per tutte e tre le giornate, non potevamo che confermare l’organizzazione di questo evento anche per il 2024, rinnovando la fiducia a Bottura e a Elastica”