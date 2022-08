Home

10 Agosto 2022

Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti, Vittoria Fusco e Guglielmo Favilla i protagonisti di due nuovi eventi a “La bella Estate”

”La Bella Estate”, rassegna dedicata ai mestieri del cinema si arricchisce con due nuovi eventi

Martedì 16 agosto interverranno il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti. Il 5 settembre saranno ospiti gli attori Vittoria Fusco e Guglielmo Favilla

Livorno, 10 agosto 2022

Il cartellone de “La Bella Estate”, la rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, e organizzata da Cooperativa Itinera, si arricchisce con due eventi fuoriprogramma.

Il primo si terrà martedì 16 agosto e porterà nel parco di Villa Maria il più celebre regista livornese, Paolo Virzì, insieme all’attrice Micaela Ramazzotti, interprete di molti dei suoi film, volto noto del cinema e della televisione, nonché compagna di vita di Virzì.

L’altro è in programma lunedì 5 settembre e vedrà la presenza di Lucia Mascino, attrice di cinema, teatro e televisione. In TV la conosciamo come Vittoria Fusco, commissario di Polizia di Pineta, in “I delitti del Barlume”. L’incontro sarà condotto da Guglielmo Favilla, livornese doc e attore di calibro internazionale.

Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18.30.

Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a sabato 8.30/13.30):

Tel. 0586219265

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

