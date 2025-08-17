Home

Paolo Virzì ospite a Cinema Mon Amour per l'ultimo appuntamento della rassegna

17 Agosto 2025

Paolo Virzì ospite a Cinema Mon Amour per l’ultimo appuntamento della rassegna

San Vincenzo (Livorno) Paolo Virzì ospite a Cinema Mon Amour per l'ultimo appuntamento della rassegna

Cinema Mon Amour, Paolo Virzì ospite al Giardino della Torre per l’ultimo appuntamento della rassegna

Si chiude lunedì 18 agosto alle 21.30 l’edizione 2025 della rassegna Cinema Mon Amour. Nella suggestiva cornice del Giardino della Torre, dopo gli incontri con Antonio Monda e Caterina D’Amico, sarà protagonista dell’ultimo appuntamento il regista livornese Paolo Virzì, intervistato da Fabio Canessa.

Nato nel 1964, Virzì è considerato uno dei registi più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo. Con uno sguardo lucido e ironico, ha saputo raccontare i cambiamenti sociali e culturali dell’Italia dagli anni ’90 a oggi, tracciando ritratti generazionali e familiari che uniscono impegno e leggerezza, riflessione e divertimento.

Il suo esordio alla regia risale al 1994 con La bella vita, film che gli valse subito il David di Donatello. Da allora ha diretto sedici lungometraggi, tra cui titoli di culto come Ferie d’agosto, Caterina va in città, La prima cosa bella, Il capitale umano, La pazza gioia e il recente Un altro ferragosto. La sua filmografia ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui Leone d’Argento alla Mostra di Venezia per Ovosodo (1997), David di Donatello, Nastri d’Argento, Ciak d’Oro e Globi d’Oro.

Nel 2019 gli è stato conferito il prestigioso Pegaso della Regione Toscana, massima onorificenza regionale, per il suo contributo alla cultura e alla valorizzazione dell’identità toscana nel mondo. L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere la carriera del regista attraverso aneddoti, riflessioni sul cinema e sulla società, e per ascoltare in prima persona la voce di uno dei protagonisti più amati e incisivi del panorama cinematografico italiano.