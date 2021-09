PaP: “Alluvione: Partito Democratico e giunta dopo 4 anni hanno poco da commemorare se continuano a cementificare”

Home

10 Settembre 2021

Livorno 10 settembre 2021

Potere al Popolo Livorno:

“Il 10 settembre 2017 è una data che Livorno non scorderà mai. Ogni anno le istituzioni cittadine organizzano la ricorrenza facendo diventare quei momenti una passerella di politici e amministratori pubblici, gli stessi che con i loro partiti, le loro scelte, la loro politica, hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi al cambiamento climatico e alla devastazione dei territori fregandosene delle conseguenze a cui porta.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Molti lavori sono stati fatti per la messa in sicurezza del nostro territorio dal quel maledetto giorno, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio, l’attuale maggioranza del consiglio comunale dà continuità alle scelte scellerate delle precedenti amministrazioni a guida PD.

È di poche settimane fa ( https://bit.ly/3hhdkhP ) l’approvazione di una nuova cementificazione nella zona del centro commerciale Levante adiacente alla cassa di espansione sul Rio Maggiore. Nel 2009 per la costruzione dell’area fu modificato il progetto per la realizzazione del Nuovo Centro e delle sue opere per la messa in sicurezza idraulica, diminuendo le portate delle varie vasche di colmata, una concausa di esondazione del Rio Maggiore.

Se veramente vogliamo ricordare tutte le vittime causate da fattori naturali allora dobbiamo fermare l’utilizzo indiscriminato del territorio e delle nuove cementificazioni soprattutto se sono in zone a rischio idrogeologico.

Per queste ragioni non saremo presenti come Potere al Popolo alle iniziative istituzionali ma saremo sempre al fianco dei parenti delle vittime e di quei cittadini che auto organizzati sono contro a tali scelte scellerate che abbiamo fortemente osteggiato anche in Consiglio comunale facendo presente il rischio di una tale nuova autorizzazione a costruire, nella totale indifferenza e supponenza della maggioranza alle nostre rimostranze”.

Questi gli interventi sul tema, della nostra consigliera Aurora Trotta nel Consiglio Comunale dello scorso 30 Luglio: https://bit.ly/3hhdkhP

