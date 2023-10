Home

Cronaca

PaP: “Finalmente i lavoratori AVR sono reintegrati in Aamps come avevamo chiesto da tre anni”

Cronaca

3 Ottobre 2023

PaP: “Finalmente i lavoratori AVR sono reintegrati in Aamps come avevamo chiesto da tre anni”

Livorno 3 ottobre 2023 – PaP: “Finalmente i lavoratori AVR sono reintegrati in Aamps come avevamo chiesto da tre anni”

“Come Potere al Popolo Livorno apprendiamo da un post su Fb, che; il sindaco ha festeggiato l’internalizzazione dei lavoratori AVR in Aamps dal 1° Ottobre. Siamo molto contenti, avremmo preferito sapere la notizia in Consiglio visto che questo risultato è frutto di una mozione di Potere al Popolo presentata oltre tre anni fa dalla nostra consigliera Aurora Trotta, supportata da una lunga lotta dei sindacati come la CGIL, e in particolare USB che ha effettuato con noi numerosi presidi anche sotto il Comune.

Questa reinternalizzazione ci rende molto contenti, una forza come la nostra crede fermamente nel fondamentale ruolo svolto dal pubblico. Per questo fin da maggio 2020 abbiamo presentato in Consiglio e seguito in Commissione questo percorso di reinternalizzazione effettuando anche un incontro con l’assessore Simoncini che come aveva dichiarato anche pubblicamente, si dimostrò favorevole alla nostra idea, ma dicendo che sarebbe servito del tempo.

Siamo stati a fianco dei lavoratori di Avr, anche quando hanno subito gravissimi soprusi da parte di AVR che per un periodo aveva anche smesso di versare contributi ai lavoratori, del quinto dello stipendio, non aveva rispettato le normative sanitarie in periodo di pandemia, e non aveva rinnovato alcuni contratti nonostante la mole di lavoro e gli straordinari, fino anche al licenziamento di alcuni lavoratori.

Insomma oggi c’è un lieto fine per questi lavoratori e le loro famiglie, e sicuramente tutta la città ne gioverà per le ricadute di stabilità occupazionale e la sicurezza di un posto di lavoro non più in bilico a ogni cambio di appalto. E di tutto ciò noi siamo molto orgogliosi.

Per approfondimenti:

https://poterealpopolo.org/livorno-internalizzare-avr/

Dai canali FB di Potere al Popolo:

https://tinyurl.com/k4en3xnm

https://tinyurl.com/222x97cr

https://tinyurl.com/jpz4zh3h

https://tinyurl.com/mryj9xvc

https://tinyurl.com/pmmd6r4d

https://tinyurl.com/5by4mzt9

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin