Home

Politica

PaP: “Grazie ad una nostra mozione apre, un infopoint comunale dedicato ai finanziamenti e ai bandi europei”

Politica

28 Giugno 2021

PaP: “Grazie ad una nostra mozione apre, un infopoint comunale dedicato ai finanziamenti e ai bandi europei”

Livorno 28 giugno 2021

A Livorno apre, un infopoint comunale dedicato ai finanziamenti e ai bandi europei riservati ai giovani e alla cittadinanza.

“Come Potere al Popolo avevamo già visto questo bisogno in città, parlando con i giovani, le realtà associative e analizzando i dati, la situazione era chiara:

solo il 9% dei giovani attinge a questi fondi, una percentuale che a livello nazionale si abbassa drasticamente al 5%.

Infatti il 31 marzo scorso presentammo una mozione in Consiglio Comunale tramite la nostra consigliera Aurora Trotta (https://www.facebook.com/paplivorno/posts/120584096754962) proprio sulla creazione di un “punto di raccolta idee” che potesse funzionare da ponte per andare ad intaccare i fondi europei troppo spesso ignorati.

Non per mancanza di voglia o idee da parte delle realtà o dei giovani, ma per una politica e per le strutture istituzionali che non riescono più a guardare ai bisogni dei cittadini.

Ci era stato risposto che, invece, era un servizio già funzionante e strutturato e che programmare una azione concreta come quella dell’infopoint era un dispendio importante di energie e difficile attuazione date le varie burocrazie coinvolte.

La mozione passò con l’unanimità dei voti del Consiglio Comunale.

Oggi il Comune apre un luogo fisico dove i giovani possono mettere insieme forze ed idee ed essere accompagnati da professionisti per trasformarle in progetti lavorativi finanziati dall’Unione Europea (tel 800200251 dal Lunedì al Venerdì 10-12, mail: infopoint.livornoeuropa@gmail.com).

Siamo molto felici che in un tempo relativamente breve dalla presentazione della mozione ci si sia mossi per creare questa struttura (qui maggiori info: https://bit.ly/3h0MQSh).

Per noi è una grandissima vittoria e un grandissimo segno di quanto sia importante essere presenti nelle istituzioni, ma ancor di più parlare con le persone stando nei quartieri e vivendo la vita della città, così da mettere l’istituzione al servizio dei cittadini”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin