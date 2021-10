Home

PaP: “Vogliamo un assessorato per i bandi europei, regionali e statali che funzioni”

22 Ottobre 2021

Livorno 22 ottobre 2021

Potere al Popolo Livorno, il resoconto del Consiglio Comunale

In Consiglio Comunale abbiamo trattato, e poi votato, il DUP (documento unico di programmazione) e la variazione di bilancio.

Ci son stati vari aspetti che abbiamo dovuto sottolineare, perché non hanno assolutamente funzionato:

come è possibile che il Comune di Livorno non abbia strutturato un progetto definitivo/esecutivo per l’intervento di completamento della cassa di espansione idraulica di Borgo di Magrignano e che, dunque, non abbia ricevuto i fondi pubblici ma abbia dovuto accendere un mutuo?

Tutto questo alla luce della situazione attuale, nella quale gli Enti Locali acquisiscono i fondi più sostanziosi tramite lo Stato e tramite i fondi europei.

Ci sembra davvero assurdo che il Comune di Livorno per una sua mancanza, nei tempi e nei modi, non sia riuscito ad acquisire i fondi pubblici.

Non solo, perché in questa variazione di bilancio è presente una cifra effettivamente sproporzionata per la realizzazione degli spogliatoi del Campo sportivo Livorno 9 e viene eliminato l’intervento di manutenzione

straordinaria delle ex Scuole Cammilli.

Non ci rincuora considerando la situazione impiantistica sportiva livornese, nella quale troppi impianti che ospitano vari sport e discipline non sono a norma e chi li pratica, purtroppo, può rischiare di farsi male.

Vogliamo un assessorato per i bandi europei, regionali e statali che funzioni e sia ben strutturato, affinchè lavori assieme ad un ufficio specifico (come chiedemmo in una nostra mozione di qualche mese fa).

I criteri ed i tempi devono essere attenzionati, per ogni forma di bando al quale il Comune di Livorno potrebbe accedere.

Non è accettabile la superficialità come la perdita di tempo su questo fronte.

