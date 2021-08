Home

Livorno 16 agosto 2021 – Pappagallo “cerca il proprietario per tornare a casa”

Nel pomeriggio di oggi l’associazione Anpana odv è intervenuta su richiesta di una signora, per il recupero di un pappagallo entrato in casa sua da una finestra aperta

Anpana intervenuta in un appartamento in via San Carlo, è riuscita a recuperare il volatile.

Il pappagallo come racconta Franco Fantappiè (Presidente di Anpana Livorno) “vola poco, si vede che è un animale abituato a stare in gabbia. Molto probabilmente è scappato dalla sua gabbia che con molta probabilità si trova nelle vicinanze”.

“Questi animali solitamente vivono a coppie, saremo felici se potesse ritornare nella sua casa, per questo tramite il vostro giornale online e gli altri organi di informazione, vorremmo che fosse lanciato questo appello affinchè il proprietario possa ritrovarlo”

Per contattarci:

Al numero di telefono 335 134 3364, tramite la nostra pagina Facebook oppure per email livorno@anpana.toscana.it

