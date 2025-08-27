Home

Pararowing, premiati da Salvetti gli atleti livornesi campioni d’Italia

27 Agosto 2025

Livorno, 26 agosto 2025 Pararowing, premiati da Salvetti gli atleti livornesi campioni d’Italia

L’anno 2025 ha segnato un’importante crescita del settore Pararowing del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei in sinergia con Sportlandia, con continua presenza sul podio in tutte le manifestazioni principali. A questo proposito il sindaco Luca Salvetti ha consegnato una pergamena agli atleti Giacomo Turini e Mattia Bergamini campioni italiani assoluti nel doppio.

Gli atleti di punta come Turini, Bergamini e altri hanno consolidato risultati nazionali e formato equipaggi versatili e competitivi. Turini è stato convocato al ritiro di Pusiano della squadra nazionale italiana.

Il coinvolgimento in eventi come il Trofeo Franca Marrucci sottolinea anche l’impegno inclusivo e sociale della squadra.

Insieme a Turini e Bergamini hanno ricevuto un encomio anche gli atleti:

Andrea Mantovani

Pietro Lunadei

Maurizio Mantovani

Giacomo Oliviero

Dario Cotrozzi

Simone Dellomodarme

Olga Marino

“Il 2025 è stato un anno di crescita del settore pararowing del gruppo sportivo Vigili del Fuoco in sinergia con Sportlandia e sono lieto di consegnare la pergamena come riconoscimento” ha dichiarato il Sindaco prima della premiazione. “Questa crescita ha portato successi significativi e molte medaglie a testimonianza del grande impegno e dell’organizzazione delle realtà sportive”.

Mauro Martelli, presidente di Sportlandia, visibilmente emozionato ha aggiunto: “Noi siamo nati nel 2009 per un gioco, perché poi venni convocato per fare il primo campionato, il primo gioco nazionale Special Olympics a La Spezia, dove i nostri ragazzi tagliarono il traguardo per primi. Da lì l’idea di iniziare un percorso con il canottaggio integrato. Tante le sfide in questi anni. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Livorno per il grande sostegno e il gruppo di lavoro che è come una famiglia. Siamo grati di poter avere un gruppo del genere, di poter continuare a dare qualcosa a loro, ma soprattutto sono loro che danno qualcosa a noi”.

Erano presenti all’evento anche il vicepresidente di Sportlandia Vittorio Pasqui e il presidente dell’Unione Nazionale dei Veterani Sportivi Corrado Salvini.