Comune di Livorno

25 Luglio 2024

Parcheggi Compra & Vai, Salvetti: “una risposta al commercio” (Video)

Livorno 25 luglio 2024 –

Questa mattina il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha presentato i nuovi stalli rossi per il parcheggio Compra & Vai

Il Comune ne ha realizzati 6 in via Magenta, 2 in via Calzabigi, 5 in via Leonardo Cambini, 4 in via Roma.

Si tratta di stalli a disco orario che presentano un fondo colorato rosso con vernice spartitraffico per segnaletica stradale, per soste veloci.