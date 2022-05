Home

Cronaca

Aree pubbliche

Parcheggi: dalla Bellana all’Acquario inizia il calvario delle auto, “tutti scooter”

Aree pubbliche

20 Maggio 2022

Parcheggi: dalla Bellana all’Acquario inizia il calvario delle auto, “tutti scooter”

Livorno 20 maggio 2022

Da oggi entra in vigore il nuovo regolamento della sosta sul tratto del viale Italia che va dalla Bellana al parcheggio dell’acquario

Su questo tratto di strada potranno parcheggiare solo i mezzi a 2 ruote dalle 08 della mattina alle ore 20. Sono previsti anche 10 stalli per disabili che se in inverno alcuni possono anche rimanere vuoti, sicuramente nel periodo estivo tra residenti e chi vuole andare agli stabilimenti balneari non basteranno sicuramente.

I problemi di parcheggio nella zona sono sempre esistiti soprattutto nel periodo estivo ma almeno tra viale Italia e controviale c’era più possibilità di trovare un parcheggio.

Ricordiamo infatti che l’auto del disabile si può parcheggiare su tutti gli spazi dedicati alle auto comprese le zone con strisce blu e le aree ztl

Oggi di parcheggi nella zona ce ne sono solo 10. Tra residenti e chi va al mare, solo 10 fortunati possessori di tagliando potranno parcheggiare per andare al mare e sicuramente se ci parcheggiano, ci resteranno tutto il giorno

Per quanto riguarda i normali residenti, questi a meno che non debbano utilizzare l’auto prima delle 08 della mattina non potranno di fatto parcheggiare sotto casa perchè a rischio multa

Questa in pratica è la situazione che dovranno affrontare i residenti. Una situazione dovuta ad un compromesso che l’attuale amministrazione Salvetti ha dovuto affrontare a causa di un lascito ereditario della precedente amministrazione Pentastellata

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin