Parcheggi e Ztl Castiglioncello, Solvay e Vada, il Comune cerca gestore

24 Maggio 2025

Bando aperto per il servizio (2026 – 2027) dei parcheggi e ZTL a Castiglioncello, Rosignano Solvay e Vada (con possibilità di proroga di ulteriori due anni e proroga tecnica per un’ulteriore stagione estiva). Il committente è il Comune di Rosignano Marittimo attraverso la Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine presso il Comune di Rosignano, e-mail f.bandini@comune.rosignano.livorno.it

Il valore stimato del bando è pari a 3.556.673,31 euro (al netto dell’IVA). La data di inizio del servizio sarà il 1° maggio 2026, per una durata di 730 giorni. L’aggiudicazione avverrà in relazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità – prezzo.

Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per le ore 18 del 25 giugno 2025.

I documenti del bando sono consultabili al seguente indirizzo

https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it /archivio105_procedure-dal-01012024_0_100270_566_1.html

Le offerte dovranno essere presentate in forma elettronica all’indirizzo https://start.toscana.it /

Competente per gli eventuali ricorsi è il TAR della Toscana mentre l’organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto è il Comune di Rosignano Marittimo (UO Gare CUC e Provveditorato – via dei Lavoratori 21, 57126 Rosignano Marittimo)

Referente: Federica Bandini / f.bandini@comune.rosignano.livorno.it Telefono: 0586 724362

Indirizzo internet: www.comune.rosignano.livorno.it