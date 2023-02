Home

Parcheggi Nuovo Ospedale, Vaccaro: "un silos grande il doppio dell'Odeon al Gymnasium"

11 Febbraio 2023

Parcheggi Nuovo Ospedale, Vaccaro: “un silos grande il doppio dell’Odeon al Gymnasium”

Livorno 11 febbraio 2023 –

La consigliera comunale Costanza torna a parlare delle criticità del nuovo ospedale . Questa volta in una conferenza stampa ha annunciato la presentazione di un atto da discutere in consiglio comunale. Le criticità sotto la lente della consigliere riguardano i temi di parcheggi e mobilità.

Costanza Vaccaro: “Il progetto prevede che siano costruiti 400 nuovi posti interrati da ricavarsi sotto l’attuale 14° padiglione. I parcheggi saranno costruiti una volta che il monoblocco sarà completamente operativo. In buona sostanza il nuovo ospedale una volta operativo per due o tre anni non potrà disporre di 400 posti auto. Secondo le normative però i parcheggi dovrebbero essere tre volte superiori a quelli interrati, ed ecco arrivare le soluzioni del Sindaco Luca Salvetti:

La prima soluzione è il parcheggio di via Del Corona, peccato però che quel parcheggio sia un parcheggio pubblico e di conseguenza non è specificatamente dedicato e riservato al nuovo ospedale.

Come seconda soluzione arrivano le aree del Gymnasium che però oggi ospitano impianti ludici, sportivi che vorrebbero demolire per costruire altrove. Per far fronte agli adempimenti di legge, nell’area del Gymnasium dovrebbero costruire un silos di dimensioni doppie a quello dell’Odeon”

La video dichiarazione di Costanza Vaccaro

