26 Gennaio 2024

Livorno 26 gennaio 2024 – Parcheggi transennati al Vespucci, per quanto tempo ancora?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di un lettore che pone il problema della mancanza di 6-7 posti auto in pieno centro a causa delle transenne che delimitano un’area a seguito di caduta di intonaco dalla facciata dell’istituto Vespucci.

“Ormai da tempo, transitandoci quasi tutti i giorni,6 o 7 posti auto (nella zona D dove parcheggiare è spesso un sogno), a fianco del Vespucci ,sono transennati”. – racconta il lettore che prosegue e si domanda:

“Ormai da tempo intervennero i Vigiil del Fuoco per mettere in sicurezza l’area ma non vi è alcuna indicazione di quanto tempo ci vorrà affinchè quei posti vengano nuovamente resi fruibili.

Chissà che avvicinandosi le elezioni non si muova qualcosa”

La Provincia da noi interpellata ha fatto sapere che prossimamente saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza della facciata dell’istituto e che una volta terminati anche le transenne verranno tolte. Per quanto riguarda il rifacimento della facciata, è previsto l’inserimento nel piano delle opere