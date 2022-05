Home

Parcheggi viale Italia, Perini: “Così si possono restituire altri 30 parcheggi ai residenti”

23 Maggio 2022

Livorno 23 maggio 2022

Viale Italia e carenza di parcheggi auto, il consigliere comunale Perini (Lega) propone delle soluzioni per recuperarne altri 30

Perini: “Non si può chiudere un controviale ed eliminare 70 parcheggi, senza elaborare una vera alternativa per restituire gli stalli tolti.

Con un milione e 600 mila euro di finanziamento si doveva progettare e realizzare anche la soluzione per restituire i parcheggi.

In questo modo la Cepparello ha danneggiato residenti e commercianti e imposto una folle limitazione per migliaia di pazienti dei numeri ambulatori medici presenti in quel tratto di viale Italia.

A queste lacune dovute di certi amministratori locali, si può sopperire con alcune proposte per recuperare almeno 30 parcheggi.

Anzitutto va completamente ripensata l’impostazione degli spazi nel parcheggio dell’Enriques, abbattendo gli inutili muretti divisori e rimuovendo le aiuole di vecchi pini abbattuti da anni.

Vanno reintrodotti gli stalli a lisca di pesce in via della Bassata (utile anche a moderare la velocità dei mezzi che la percorrono). Pure in via della Bassata sono presenti aiuole di alberi abbattuti che si possono rimuovere per recuperare spazi utilissimi.

Infine il parcheggio dopo il liceo scientifico:

va aperto sulla strada eliminando il muro ed i cancelli e mettendo in sicurezza il muro dei confine dell’Arena Astra.

Sono interventi a costo abbastanza contenuto, che si potevano far rientrare nel progetto del controviale, ma che ora sono assolutamente necessari.”

