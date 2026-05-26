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Parcheggio dell’ospedale: soldi ai passanti e coltelli nascosti, denunciato a piede libero

Cronaca

26 Maggio 2026

Parcheggio dell’ospedale: soldi ai passanti e coltelli nascosti, denunciato a piede libero

Livorno 26 maggio 2026 Parcheggio dell’ospedale: soldi ai passanti e coltelli nascosti, denunciato a piede libero

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di origini nordafricane, già gravato da precedenti, per oltraggio, resistenza, minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto luogo all’esito di un intervento veicolato dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Livorno in cui era stata segnalata, presso il parcheggio dell’ospedale di Livorno, la presenza di un uomo molesto intento a disturbare utenti ed altri avventori chiedendo loro con insistenza dei soldi.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, in servizio esterno di pronto intervento, giunti sul posto hanno constatato che l’uomo era in evidente alterazione e, per preservare la quiete e l’incolumità dei cittadini, lo hanno invitato cessare la condotta molesta e a seguirli.

Alla loro richiesta poi di esibire un documento di riconoscimento, l’uomo ha opposto resistenza ed assunto una condotta aggressiva a tratti violenta per poi tentare la fuga.

Una volta raggiunto e bloccato, date le circostanze, è stato sottoposto a perquisizione personale di iniziativa da cui è emerso che lo stesso era in possesso di due coltelli, uno a serramanico e un altro con lama dentellata.

Una volta tradotto in caserma per le rituali attività di polizia giudiziaria, il sospetto aggressore ha continuato a proferire ingiurie e minacce anche verso i Carabinieri, che, all’esito degli accertamenti e della procedura di identificazione, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per oltraggio, resistenza, violenza, minaccia, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire indicazioni all’Autorità sulla propria identità personale